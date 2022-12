Sendedatum: 08.12.2022 22:50 Uhr extra 3 vom 08.12.2022

Ein Jahr Ampel! Können Sie noch erinnern, wie das damals losgegangen ist? Die Regierung hatte große Ziele. Die wollten die Welt bewegen. Zum Beispiel Bubatz legalisieren. Ist noch nicht. Aus Atom- und Kohlestrom aussteigen. Die Silbe "aus" muss man durch "ein" ersetzen. Aber hey, was sind schon drei Buchstaben. Bleiben wir fair, das erste Jahr für die Ampel war keinesfalls leicht. Die Amtsübernahme war so, wie wenn man als Familie fröhlich einen Gebrauchtwagen von der Vorbesitzerin übernimmt und nach 20 Kilometern kriegt das Ding einen Kolbenfresser, an der Kreuzung fährt von der Seite einer rein und man merkt dass der fiese Fleck auf dem Fahrersitz doch kein Wasser ist. Aber sie haben ein Jahr durchgehalten, in dem von allem was dabei war! Deshalb gibt es eine besondere Preisverleihung für ausgewählte Mitglieder der Ampel.

Themen der Sendung:



Ein Jahr Ampel-Koalition (mit Max Giermann)

Gesundheitsminister Lauterbach und seine Baustellen

Immer weniger Hebammen und Geburtskliniken

Reform des Staatsbürgerschaftsrechts (mit Maike Kühl)

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 08.12.2022 | 22:50 Uhr