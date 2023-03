Sendedatum: 02.03.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 02.03.2023

Es sollte die größte Friedensdemo aller Zeiten auf deutschem Boden sein, initiiert von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer in Berlin. Die Stimmung war ausgelassen und lustig. Wagenknecht und Schwarzer sind sicher, dass sie den Krieg beenden können. Aber was wollen sie denn Putin anbieten, damit er sich zurückzieht? Wollen sie als deutsche Besserwisser den Ukrainern sagen, welche Teile ihres Landes sie aufgeben müssen, damit wir uns wohler fühlen? Oder bieten sie stattdessen das Saarland oder Nordrhein-Westfalen an? Die beiden wollen, dass mit Putin verhandelt wird, grundsätzlich gut. Aber warum sollte er sich von allen besetzten Gebieten zurückziehen, wenn ihm nichts mehr droht? Weil er so ein süßer kleiner Knuddel-Diktator ist? Weil der ganze Krieg nur ein Schrei nach Liebe ist? Weil er nur mal in den Arm genommen werden will, um zu Adele zu weinen?

Themen der Sendung:



Friedensdemo in Berlin: Heiterkeit gegen Krieg

Arzneimittel-Engpässe in Deutschland

Immer Streit zwischen FDP und Grünen (mit Max Giermann als Robert Habeck)

Ohne Ehrenamt läuft nichts in Deutschland

und vieles mehr

