Jochen Brühl, Vorsitzender Tafel Deutschland e. V.

Menschen in Norddeutschland zu helfen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind - das ist das Ziel der diesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Von der Aktion sollen sowohl aus der Ukraine Geflüchtete profitieren als auch Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges besonders beeinträchtig sind. Partner der diesjährigen NDR Aktion ist ein Bündnis der Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden.

Jochen Brühl ist Vorsitzender der Tafel Deutschland e.V.. Er sorgt sich nicht nur um die Bedürftigen, sondern auch um die 60.000 zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die oft pausenlos im Einsatz sind und trotzdem Menschen nicht helfen können, weil keine Lebensmittel mehr da sind. Die Lage ist bedrohlich. Vor allem die steigenden Lebensmittelpreise und Energiekosten sorgen dafür, dass immer mehr Menschen Hilfe bei den Tafeln suchen. Seit Jahresbeginn sind es etwa 50 Prozent mehr Bedürftige, darunter auch Menschen, die wegen des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Hinzu kommt: Geld- und Sachspenden gehen zurück. Auf dem Roten Sofa erzählt Jochen Brühl von berührenden Begegnungen und dem unermüdlichen Engagement gegen Armut.