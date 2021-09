Umfrage vor der Landtags·wahl

AUDIO: Text hören (4 Min) Text hören (4 Min)

In Mecklenburg-Vorpommern ist am 26. September die Landtags·wahl.

Deshalb haben Fach·leute eine neue Umfrage zu der Landtags·wahl gemacht.

Bei dieser Umfrage haben die Fach·leute Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern befragt.

Die Fach·leute haben zum Beispiel gefragt:

Wen wollen Sie bei der Landtags·wahl wählen?

Die letzte Landtags·wahl war im Jahr 2016.

Bei dieser Landtags·wahl haben die meisten Menschen die SPD gewählt.

SPD ist die Abkürzung für Sozial·demokratische Partei Deutschlands.

Jetzt hat die Umfrage gezeigt:

Die meisten Menschen wollen wieder die SPD wählen.

Das Ergebnis von der Umfrage ist nämlich:

• Auf dem 1. Platz ist die SPD.

• Auf dem 2. Platz ist die AfD.

AfD ist die Abkürzung für Alternative für Deutschland.

• Auf dem 3. Platz ist die CDU.

CDU ist die Abkürzung für Christlich Demokratische Union Deutschlands.

• Auf dem 4. Platz ist die Linke.

• Auf dem 5. Platz ist die FDP.

FDP ist die Abkürzung für Freie Demokratische Partei.

• Und auf dem 6. Platz sind die Grünen.

Die Fach·leute haben nach der Umfrage gesagt:

Im August haben wir schon mal eine Umfrage zur Land·tagswahl gemacht.

Auch bei dieser Umfrage war die SPD auf dem 1. Platz.

Aber bei der neuen Umfrage haben noch mehr Menschen gesagt:

Wir wollen die SPD wählen.

In Mecklenburg-Vorpommern regiert im Moment eine Koalition.

Bei einer Koalition arbeiten mehrere Parteien zusammen.

Eine Partei kann manchmal nämlich nicht alleine regieren.

Dann muss diese Partei mit einer anderen Partei zusammen·arbeiten.

Oder mit mehreren anderen Parteien.

In dieser Koalition sind 2 Parteien:

• Die SPD.

• Und die CDU.

Die Umfrage hat gezeigt:

Diese Koalition kann wahrscheinlich weiter regieren.

Aber auch andere Koalitionen sind möglich.

Zum Beispiel eine Koalition aus:

• SPD.

• Und Linke.

Eine Koalition mit der AfD will keine von den anderen Parteien machen.

Die Fach·leute haben zu den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auch gesagt:

Stellen Sie sich vor:

Sie können den Minister·präsidenten wählen.

Ein Minister·präsident ist der Regierungs·chef von einem Bundes·land.

Wählen Sie Manuela Schwesig?

Manuela Schwesig ist die Spitzen·kandidatin von der SPD.

Und Manuela Schwesig ist die Minister·präsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Oder wählen Sie Michael Sack?

Michael Sack ist der Spitzen·kandidat von der CDU.

Und Michael Sack ist der Chef von der CDU in Mecklenburg-Vorpommern.

Oder wählen Sie Nikolaus Kramer?

Nikolaus Kramer ist der Spitzen·kandidat von der AfD.

Nikolaus Kramer ist der Fraktions·chef von der AfD in Mecklenburg-Vorpommern.

Eine Fraktion ist eine Gruppe von Politikern im Parlament.

Diese Politiker sind meistens in derselben Partei.

Die Umfrage hat gezeigt:

65 Prozent der Menschen wollen Manuela Schwesig als Minister·präsidentin.

Das heißt:

Von 100 Menschen wollen 65 Menschen Manuela Schwesig als Minister·präsidentin.

Nur 11 Prozent der Menschen wollen Michael Sack als Minister·präsidenten.

Und nur 4 Prozent der Menschen wollen Nikolaus Kramer als Minister·präsidenten.

Bei der Umfrage haben die Fach·leute mehr als 1.000 Menschen befragt.

Die Umfrage zeigt nicht:

So wählen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am 26. September wirklich.

Die Ergebnisse gibt es erst nach der Landtags·wahl.

Erst dann wissen die Menschen:

Diese Parteien haben gewonnen.

Mehr Informationen zu der Umfrage finden Sie hier.

Diese Informationen sind aber nicht in Leichter Sprache.

Zu der Umfrage im August gibt es auch eine Meldung in Leichter Sprache.

Diese Informationen finden Sie hier.