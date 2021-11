Stand: 10.11.2021 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 10.11.2021

Niedersachsen: Explosion in der Nacht

In Unterlüß war eine Explosion.

Unterlüß ist ein Ort in der Nähe von Celle.

Diese Explosion war in der Nacht.

Und diese Explosion war auf dem Gelände von einer Firma.

Diese Firma heißt Rheinmetall.

Und diese Firma ist eine Rüstungs·firma.

Eine Rüstungs·firma stellt zum Beispiel Ausrüstung für das Militär her.

Die Polizei hat gesagt:

Bei der Explosion wurde kein Mensch verletzt.

Aber bei der Explosion wurden Gebäude beschädigt.

Wir wissen noch nicht:

Wie groß ist der Schaden?

Die Polizei hat auch gesagt:

Jetzt untersuchen wir das Gelände.

Zum Beispiel mit einer Drohne.

Eine Drohne ist ein Flug·gerät.

In diesem Flug·gerät ist kein Mensch.

Dieses Flug·gerät können Menschen mit einer Fern·bedienung steuern.

Und an diesem Flug·gerät können Menschen zum Beispiel eine Kamera befestigen.

Wir wollen nämlich herausfinden:

Warum war die Explosion auf dem Gelände?

Und gibt es vielleicht noch mehr Explosionen?

Schleswig-Holstein: Menschen sind glücklich

Forscher haben in Deutschland eine Studie gemacht.

Eine Studie ist eine Untersuchung.

Mit einer Studie wollen Forscher etwas herausfinden.

Deshalb stellen die Forscher vielen Menschen viele Fragen.

Diese Studie heißt Glücks·atlas.

Die Forscher wollten wissen:

Wie glücklich sind die Menschen in Deutschland?

Und in welchem Bundes·land sind die Menschen am glücklichsten?

Und die Forscher haben herausgefunden:

In Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt sind die Menschen am glücklichsten.

Aber auch in Hamburg sind viele Menschen glücklich.

Am wenigsten Menschen sind in Berlin glücklich.

Die Forscher machen diese Studie jedes Jahr.

In diesem Jahr haben die Forscher herausgefunden:

Die Menschen in Deutschland sind nicht so glücklich wie in den vergangenen Jahren.

Die Menschen leiden nämlich unter dem Corona-Virus.

Diese Nachrichten sind vom 10. November 2021, 15.30 Uhr.

