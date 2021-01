Was ist Leichte Sprache?

Wo stelle ich meinen Asyl·antrag?



Sie möchten einen Asyl·antrag stellen?



Dann können Sie in eine Erst∙aufnahme in Niedersachsen gehen.



Ein Asyl·antrag ist ein wichtiges Dokument.



Mit diesem Antrag können Sie sagen:



Ich möchte Asyl.



Asyl bedeutet: Bleibe·recht.



Das heißt:



Sie dürfen vielleicht in Deutschland bleiben.



In der Erst·aufnahme können Sie Asyl beantragen.