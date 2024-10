Stand: 09.10.2024 13:25 Uhr Tourismus an der Nordsee: Besucherrückgang, aber kein Alarm

Mehrere Touristiker an der niedersächsischen Küste haben verhalten auf den alarmierenden Nordsee-Tourismus-Report reagiert. Marktforscher hatten im September von 11 Prozent weniger Besuchern in diesem Jahr an der gesamten deutschen Nordseeküste berichtet. Marcus Harazim vom Nordseebad Carolinensiel-Harlesiel (Landkreis Wittmund) sagte hingegen, es seien mehr Gäste gekommen. Diese seien aber kürzer geblieben. Es werde verstärkt auf das Wetter geachtet und spontaner entschieden, so Harazim. Er rechnet mit einem leichten Rückgang der Übernachtungen um 2,3 Prozent. Das allerdings nach einem absoluten Spitzenjahr 2023, betonte Harazim. Die Touristik Agentur Nordsee erklärte, belastbare Zahlen zur diesjährigen Saison lägen noch nicht vor. Man erwarte nach einem starken Jahr 2023 einen leichten Rückgang. Reinhard Evers vom Touristikverein Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) bestätigte rückläufige Übernachtungszahlen. Auf 11 Prozent weniger Übernachtungen komme man aber keinesfalls, sagte auch Evers.

