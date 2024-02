Jubiläum: 30 Johr Plattdüütsche Narichten bi NDR 90,3 Stand: 02.02.2024 11:00 Uhr "De Klock is halvig teihn" – mit düsse Wöör gaht morgens halvig teihn de Narichten bi NDR 90,3 los. Dat, wat aktuell in Hamborg un op'e Welt passeert, gifft dat nu al siet 30 Johr op Platt to hören.

von Jürgen Fitschen

De eerste Sennen lööp an'n 5. Februaar 1994. Översetter un Spreker weren domals Hartmut Cyriacks un Peter Nissen. Blangen Yared Dibaba, Jan Graf, Cornelia Ehlers, Rainer Brüggemann oder Christianne Nölting is ok Dörte Hansen, de vundaag Bestsellers schrieven deit, över vele Johrn henweg bi de Plattdüütschen Narichten mit dorbi ween. Hüüt sünd dat de Stimmen vun Bernhard Koch, Benita Brunnert, Christiane Ehlers, Wiebke Colmorgen, Thomas Lenz, Henning Cordes un Jürgen Fitschen, de morgens vun maandags bet freedags halvig teihn bi de Plattdüütschen Narichten to hören sünd. Sünnavends warrt op Platt trüchkeken op de Week.

"Wo lang geiht dat woll?"

"Ik weet blots noch, dat wi domals överleggt hebbt, wo lang geiht dat woll?" - sä de Mann vun'e eersten Stünn, Peter Nissen, later mal, as he Retour keek op de Anfäng vun de Plattdüütschen Narichten bi NDR 90,3. Tohoop mit Hartmut Cyriacks un Gerd Spiekermann hett Nissen dat Projekt Anfang vun'e 90er Johren op'e Been stellt hatt. Domals is dat noch de NDR 1 Hamborg Well ween. Un de Narichten op Platt geev dat anfangs ok eerstmal blots an'n Sünnavend.

Över twee Milljonen Lüüd snackt Platt

"De plattdüütsche Spraak mutt lebennig blieven, dormit se wiederhen en fasten Deel vun de regionale un kulturelle Identität Hamborgs blifft. De Narichten op Platt dreegt dorto en wichtigen Deel bi", freit sik Hendrik Lünenborg, Direkter vun dat NDR Lannsfunkhuus Hamborg, över de Narichten Dag för Dag op Platt. Mehr as twee Milljonen Minschen snackt vundaag Plattdüütsch, so letzte Tahlen över den Stand vun de Spraak. För den NDR sünd de plattdüütschen Programmanbotten en wichtigen Deel vun den Kulturopdrag. Blangen de Plattdüütschen Narichten sünd bi NDR 90,3 ok Sennen as "Wi snackt Platt" mit Jan Wulf, dat Plattdüütsche Höörspeel un ok de Klassiker "Hör mal'n beten to" en fasten Deel vun't Programm.

