Hamburger Hafenkonzert: 175 Jahre Reederei Hapag-Lloyd Stand: 20.05.2022 13:14 Uhr Vor 175 Jahren wurde die Hapag gegründet. Das Hamburger Hafenkonzert erzählt die Geschichte der Reederei Hapag-Lloyd und spricht mit dem Chef des Unternehmens: Rolf Habben Jansen.

von Dietrich Lehmann und Jan Wulf

“Mein Feld ist die Welt” - dieser Wahlspruch des legendären Hapag-Generaldirektors Albert Ballin prangt noch heute in großen Buchstaben im Foyer des Unternehmenssitzes von Hapag-Lloyd. Das Haus an der Binnenalster ist Sitz der Reederei. Heute gehört sie zu den fünf Größten weltweit. Rund 250 Schiffe mit den unverkennbaren, orangefarbenen Schornsteinen sind rund um den Globus unterwegs.

Hapag-Lloyd: Eine Erfolgsgeschichte mit Höhen und Tiefen

Gegründet wird die Hapag 1847 als Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft. Unter ihrem Generaldirektor Albert Ballin steigt die Hapag zum Ende des 19. Jahrhunderts zur größten Reederei der Welt auf. Zwei Mal verliert das Unternehmen in den Weltkriegen alle Schiffe und muss bei Null wieder anfangen. 1970 dann der nicht ganz freiwillige Zusammenschluss mit dem langjährigen Konkurrenten, dem Norddeutschen Lloyd in Bremen. Beide Reedereien stehen unter dem Druck, ins beginnende Containergeschäft einzusteigen. Die Fusion ist vor allem für die Bremer schmerzhaft, denn die Geschicke werden im Wesentlichen von Hamburg aus gesteuert. Es dauert viele Jahre, bis beide Unternehmen wirklich zusammenwachsen.

Weitere Informationen Hapag und Norddeutsche Lloyd: Vom Konkurrenzkampf zur AG Vor 175 Jahren entsteht die Hamburger Schifffahrtslinie Hapag, mit dem Norddeutschen Lloyd wächst schnell Konkurrenz. mehr

Heute: fünftgrößte Reederei weltweit und Milliarden-Gewinne

Hapag-Lloyd meistert im Laufe der Jahrzehnte viele Krisen. Um das Überleben der Reederei zu sichern, verlieren tausende Seeleute und Beschäftigte an Land ihren Job. Zeitweise mussHapag-Lloyd seinen traditionellen Firmensitz, das Hauptgebäude am Ballindamm, verkaufen. In den 1990ern und 2000er Jahren wird die Reederei von Hannover aus gesteuert. Die Preussag - der heutige TUI-Konzern - übernimmt Hapag-Lloyd, trennt sich aber schon nach wenigen Jahren wieder von der Reederei. Um Hapag-Lloyd in Hamburg zu halten, steigen die Stadt Hamburg, der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne und Hamburger Finanzinvestoren ein. Durch mehrere Fusionen und Übernahmen wächst Hapag-Lloyd stark - und fährt aktuell Rekordgewinne in Milliardenhöhe ein.

Ein Stück Hamburger Geschichte zum Anhören

Im Hamburger Hafenkonzert erinnern wir an die Gründung der Hapag vor 175 Jahren, erzählen Ihnen die spannende und bewegte Geschichte der Reederei und unterhalten uns auch mit den Menschen, die heute die Geschicke von Hapag-Lloyd leiten.

Das "Hamburger Hafenkonzert" - Reportagen und Interviews über den Hamburger Hafen, die Schifffahrt und norddeutsche Geschichte

Seit dem Jahr 1929 steht das "Hamburger Hafenkonzert" für pures Hamburg-Gefühl. Heute wie damals geht es um Themen, die sich rund um den Hamburger Hafen, die Schifffahrt und die norddeutsche Geschichte drehen. Reportagen über wichtige maritime Ereignisse sind genauso zu hören wie Interviews mit Kapitänen und Hafenarbeitern. Zu hören ist das "Hamburger Hafenkonzert" jeden Sonntag bei NDR 90,3 und jederzeit auch als Podcast. Im Radio ausgestrahlt wird die Sendung außerdem bei den Digitalradiosendern NDR Schlager und NDR Info Spezial sowie im Ausland im Deutschen Programm der Namibian Broadcast Union in Afrika und bei dem Radiosender "The German Voice" in Adelaide/Australien.

Den kostenfreien "Hamburger Hafenkonzert"-Podcast finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Das Hamburger Hafenkonzert | 22.05.2022 | 19:00 Uhr