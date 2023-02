Der Kleine Grasbrook - Leben und Arbeiten an der Elbe Stand: 23.02.2023 12:57 Uhr In Hamburg entsteht auf dem Kleinen Grasbrook ein ganz neuer Stadtteil. Die Reporter vom Hamburger Hafenkonzert berichten über die Geschichte und Zukunft der früheren Binneninsel.

von Petra Yolquardsen und Dietrich Lehmann

Gegenüber der HafenCity, dort, wo früher das Überseezentrum stand, wird heute am jüngsten Stadtteil Hamburgs gebaut. Hier sollen in nicht allzu ferner Zukunft etwa 6.000 Menschen leben und bis zu 16.000 arbeiten. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange: die alten Hafenhallen sind abgerissen worden. Schwere Raupen und Sandlaster sind unterwegs und bewegen Tausende von Tonnen Boden. Denn das Niveau muss wegen des Hochwasser-Schutzes um mehrere Meter angehoben werden

Große Zukunftspläne für den Kleinen Grasbrook

Wäre alles nach den Plänen des Senats gelaufen, dann wäre der Kleine Grasbrook das Zentrum der Olympischen Spiele 2024 oder 2028 gewesen. Hier sollten das große Olympiastadion und das Olympische Dorf entstehen. Das ist Geschichte. Die Olympiabewerbung scheiterte 2015 durch einen Volksentscheid. Danach: erst einmal Schweigen und Rätselraten, was auf dem Geländer passieren soll. Im September 2017 lädt der damalige Erste Bürgermeister Olaf Scholz zu einer Pressekonferenz in der HafenCity Universität Hamburg (HCU). Dort präsentiert er die neuen Pläne. Der Kleine Grasbrook soll Wohnquartier werden – City-nah und gleichzeitig die Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden Hamburgs: der Sprung über die Elbe soll gelebt werden. Mit den Firmen im Hafen hatte man sich im Vorfeld geeinigt, sie verzichteten auf die Umschlagsflächen auf dem Kleinen Grasbrook. Gleichzeitig wird den weiter südlich gelegenen Hafenfirmen, wie zum Beispiel dem Unikai–Terminal ein Bleiberecht gesichert. Diese Einigung mit der Hafenwirtschaft ist die Voraussetzung für die Pläne, die Scholz zur Überraschung vieler vorstellt.

Weitere Informationen Hamburg bekommt neuen Stadtteil auf dem Grasbrook Der Hamburger Senat hat die Weichen für den neuen Hafen-Stadtteil Grasbrook gestellt. Nach langen Verhandlungen ist eine Aufteilung zwischen Wohnungsbau und Hafennutzung gelungen. mehr

Der Grasbrook und seine Geschichte

Der Name sagt es: ein Brook- das ist ein feuchtes Marschgebiet, eine sumpfige Insellandschaft direkt an der Elbe. Hier vor der Stadt konnte lange Zeit niemand wohnen, nur Kühe weideten auf den Elbwiesen. Und im Westen der Insel Grasbrook sind auf alten Karten Galgen zu sehen. Zu den Hinrichtungen im Mittelalter zogen die Hamburger vor die Stadt an die Elbe. Ob dort tatsächlich auch der legendäre Prat Klaus Störtebeker hingerichtet wurde, lässt sich nicht belegen.

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts siedeln sich auf dem Großen Grasbrook Werften an. Schon damals waren die Grundstücke direkt am Fluss begehrt. Während der Große Grasbrook zum Industriestandort wird, entwickelt sich der Kleine Grasbrook zunächst nicht weiter. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Hafen wächst und die Flächen an der Elbe immer knapper werden, wird das Gebiet südlich der Norderelbe für die Stadt immer interessanter.

Hafenbecken, Schuppen und Segelschiffhafen

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen auf der südlichen Elbseite im Bereich des Kleinen Grasbrook neue Hafenbecken, Schuppen und Gleisanlagen. Im Segelschiffhafen ragen damals die Masten in den Himmel, so wie wir es heute von der restaurierten PEKING kennen.

Auf dem großen Hafenmodell, das Hamburg für die Weltausstellung im Jahr 1900 in Paris anfertigen ließ, sind die neuen Hafenbecken gut zu sehen. Hamburg war stolz auf seinen modernen Hafen, sagt Olaf Matthes vom Museum für Hamburgische Geschichte: „Diese Hafenbecken waren damals mit die modernsten, die es in der Welt gab. Das sind ursprünglich alles Sumpfgebiete gewesen, die dann zu Hafenbecken wurden.“

Später, in den 60er Jahren werden große Bereiche des Moldauhafens und des Segelschiffhafens zugeschüttet – unter anderem für den Bau des Überseezentrums.

Das Überseezentrum

Seinen Boom erlebt der Kleine Grasbrook in den sechziger Jahren. Damals baut der Hafenbetreiber HHLA dort seinen neuesten, modernsten Umschlagplatz: das Überseezentrum. Das wird 1967 eingeweiht. Das Überseezentrum entspricht damals modernsten Anforderungen – hat Schienen, Straßen- und Wasseranschluss.

VIDEO: Hamburg damals: Das Überseezentrum (4 Min)

In den siebziger Jahren verliert das Überseezentrum als Stückgut-Umschlagplatz durch den Siegeszug des Containers an Bedeutung. Nach mehreren Zwischennutzungen kündigt die HHLA 2016 den letzten Pachtvertrag. Das Gebäude verfällt und wird 2021 abgerissen. Die Neubebauung auf dem Kleinen Grasbrook kann beginnen.

Die Pläne für den Kleinen Grasbrook

In 20 Jahren soll der neue Stadtteil fertig sein, so Olaf Scholz 2007 bei der Vorstellung der Pläne. Den Zuschlag für die Entwicklung des Kleinen Grasbrook bekommt das Schweizer Architektenbüro Herzog und de Meuron, das bereits für die Elbphilharmonie verantwortlich zeichnet. Die besonderen Herausforderungen für das neue Quartier sind der Lärmschutz und der Flutschutz. Außerdem sind Nachhaltigkeit, klimagerechtes Bauen und die Mobilitätswende die zentralen Anforderungen an den Stadtteil. Wenig Autos also, grüne Energie – heute müssen die Pläne vom Beginn der 2000er der aktuellen Problemlage angepasst werden. Die Vorarbeiten sind in vollem Gange. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden.

Insgesamt drei Quartiere werden im neuen Stadtteil Grasbrook entstehen: das Moldauhafenquartier, das Freihafenelbquartier und das Hafentorquartier. Außerdem wird das neue Deutsche Hafenmuseum im Stadtteil seine Heimat finden sowie ein Liegeplatz für den Flying P-Liner Peking entstehen.

Weitere Informationen Den "Hamburger Hafenkonzert"-Podcast abonnieren Spannende Reportagen, exklusive Berichte und neueste Informationen zwischen Seefahrerromantik und aktueller Schifffahrtstechnik. mehr

Hafen, Schiffe, Hamburg - Das "Hamburger Hafenkonzert" gibt es auch als Podcast

Seit dem Jahr 1929 steht das "Hamburger Hafenkonzert" für pures Hamburg-Gefühl. Heute wie damals geht es um Themen, die sich rund um den Hamburger Hafen, die Schifffahrt und die norddeutsche Geschichte drehen. Reportagen über wichtige maritime Ereignisse sind genauso zu hören wie Interviews mit Kapitänen und Hafenarbeitern. Zu hören ist das "Hamburger Hafenkonzert" neben der Ausstrahlung bei NDR 90,3 auch als Podcast. Im Radio ausgestrahlt wird die Sendung außerdem bei den Digitalradiosendern NDR Schlager und NDR Info Spezial sowie im Ausland im Deutschen Programm der Namibian Broadcast Union in Namibia/Afrika und bei dem Radiosender "The German Voice" in Adelaide.

Den kostenfreien Podcast Hamburger Hafenkonzert" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Das Hamburger Hafenkonzert | 26.02.2023 | 06:00 Uhr