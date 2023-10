Podcast "Feel Hamburg" mit der Schauspielerin Gerit Kling Stand: 04.10.2023 05:00 Uhr In Hamburg ist Gerit Kling zurzeit im Dauereinsatz - sie steht im Theater auf der Bühne und flimmert als Fernsehärztin Dr. Jonas über den Bildschirm. Und weil aller guten Dinge drei sind, kommt jetzt auch noch ein neues Projekt "Schule am Meer" dazu.

"Ich spiele dort die Starköchin Antje Behringer. Und meine Schwester Anja spielt die Hauptrolle. Sie hat eine Schule für Köche und Handwerk und so. Und wir spielen in diesem Film Schwestern. Früher haben wir oft Schwestern gespielt, aber die letzten 15 Jahre, glaube ich, nicht mehr. Das haben wir sehr genossen", erzählt Gerit Kling von ihrem aktuellen Projekt. Die "Schule am Meer" läuft am 13. Oktober im Ersten und zeigt die Schauspielerin mal nicht im Arztkittel.

Gerit Kling: Warum die Schauspielerin unter Versagensängsten leidet Sendung: "Feel Hamburg" | 04.10.2023 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 39 Min | Verfügbar bis 04.10.2025 Hier geht es zur Podcastempfehlung in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/episode/11km-der-tagesschau-podcast/nord-stream-die-jagd-nach-dem-geisterschiff/tagesschau/94812572/



In Hamburg ist Gerit Kling zurzeit im Dauereinsatz - sie steht im Theater auf der Bühne und flimmert als Fernsehärztin Dr. Jonas über den Bildschirm. Und weil aller guten Dinge drei sind, kommt jetzt auch noch ein neues Projekt "Schule am Meer" dazu. Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt Gerit Kling von dieser neuen Rolle. Sie spielt die Starköchin Antje Behringer und steht gemeinsam mit ihrer Schwester Anja Kling vor der Kamera. Das ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass die beiden Schauspiel-Schwestern gemeinsame Dreharbeiten hatten und das hat beiden sehr gut gefallen. Um mehr Zeit für andere Rollen zu haben, überlegt Gerit Kling zurzeit, ob sie nicht bei "Notruf Hafenkante" aussteigen soll. Die Rolle der Dr. Jasmin Jonas spielt sie bereits seit 2007 und da wird es Zeit, sich zu verändern. Mit der Produktionsfirma hat sie sich darauf geeinigt, die Rolle auch klein spielen zu dürfen. Deshalb ist eine weitere Arztrolle etabliert worden.

Gerit Kling erzählt im Gespräch mit Daniel Kaiser auch, dass sie es liebt, Theater zu spielen. Der unmittelbare Kontakt zum Publikum ist für sie sehr wichtig, auch wenn sie unter extremem Lampenfieber leidet. Sie hat regelrechte Versagensängste und ist schon tagelang vorher krank. Mundtrockenheit, Übelkeit, Magengrummeln sind da nur einige Symptome. Warum sie diese Versagensängste hat, kann die Schauspielerin nicht sagen, da sie bisher noch nie in einer Situation gewesen ist, wo etwas Schlimmes oder Peinliches passiert ist.

Wenn Gerit Kling in Hamburg Theater spielt, wohnt sie in einer kleinen Theaterwohnung direkt neben der Winterhuder Komödie. Dort genießt sie das Single-Leben und fühlt sich in ihre Jugend zurückversetzt. Zuhause in Potsdam wohnt sie mit ihrer Familie in einem recht großen Haus und da ist diese kleine Wohnung eine schöne Abwechselung. Gerit Kling erzählt auch, dass sie ihr Fahrrad mitgebracht hat und es genießt, Fahrradtouren durch Hamburg zu machen. Die Fahrradwege in Hamburg findet sie toll, die hat sie bisher nur in Skandinavien so gut ausgebaut erlebt. Nur das Einbahnstraßengewirr in manchen Stadtteilen macht ihr zu schaffen.

Ewiger Vergleich mit Schwester Anja Kling

Dass beide Kling-Schwestern Schauspielerinnen sind und die beiden deshalb ständig verglichen werden, ist kein Problem für Gerit. "Es ist ja so, dass Anja wirklich die bekanntere Fernsehschauspielerin ist. Das kann man schon so sagen, weil sie viele verschiedene Rollen im Fernsehen gespielt hat", räumt Gerit Kling ein. Dafür habe sie selbst aber kontinuierliche Rollen, zum Beispiel bei "Notruf Hafenkante" und auch andere eigene Projekte wie Theater, Schreiben und Coachings. Die Schauspielerin betont: "Ich bin so ausgefüllt mit den Sachen, die ich mache, dass ich mich nicht neben meiner Schwester schlecht fühlen müsste."

Ausstieg bei "Notruf Hafenkante"?

Weil Gerit Kling auf so vielen verschiedenen Hochzeiten tanzt, überlegt sie derzeit, ob es für sie nicht Zeit ist, die Rolle der Dr. Jasmin Jonas an den Nagel zu hängen und bei "Notruf Hafenkante" zu kündigen: "Wie lange ich das überhaupt noch mache, weiß ich noch nicht. Ich bin gerade so am Überlegen, ob das nicht vielleicht irgendwann für mich zu Ende ist." Um mehr Raum für andere Projekte zu haben, hat sie sich mit der Produktionsfirma darüber geeinigt, die "Rolle auch klein" spielen zu dürfen. Dafür wurde eine weitere Arztfigur installiert, die die Fälle von Dr. Jonas übernimmt, wenn Gerit Kling keine Zeit für die Dreharbeiten hat. Ein Ausstieg auf Raten ist deshalb nicht unwahrscheinlich.

"Ich leide an Versagensängsten"

Eines der anderen Projekte, für die Gerit Kling ihre Rolle bei "Notruf Hafenkante" eingedampft hat, ist das Theaterstück "Falsche Schlange", das zurzeit in der Winterhuder Komödie läuft. Dort spielt sie nicht nur mit, sondern führt auch die Regie. Obwohl sie seit vielen Jahren auf der Bühne steht, ist sie von extremem, geradezu krankhaftem Lampenfieber gepeinigt. "Ich habe so Versagensängste. Ich bin noch nie in irgendwas reingerasselt, wo ich gedacht hätte, oh Gott, jetzt ist wirklich das große Schlimme passiert oder ich habe ein totales Blackout oder sonst irgendwas. Und trotzdem macht mich das Lampenfieber ganz schön fertig, und das ist nicht schön." Sie leide dann tagelang an Mundtrockenheit, Magengrummeln und Übelkeit. Beruhigungstees und Meditationsübungen hätten da leider auch nicht geholfen. Aber weil Gerit Kling auf der anderen Seite diesen direkten Kontakt zum Publikum liebt und es genießt, auf der Theaterbühne zu stehen, muss sie mit diesen Beschwerden leben.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt die Schauspielerin auch von ihrer großen Verehrung für Udo Lindenberg, Radtouren durch Hamburg und ihrer Schwäche für Mode.

Weitere Informationen Alle Podcastfolgen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 04.10.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Porträt