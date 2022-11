"Feel Hamburg" mit Janek Rieke -Schauspieler und Regisseur Stand: 16.11.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit Janek Rieke über seine ersten Schritte als Regisseur des Filmes "Härtetest", seine unerschütterliche Liebe zum Fußball und über das Leben mit Ehefrau und zwei Söhnen im Hamburger Westen.

"Hamburg ist die schönste Stadt der Welt", das sagt der Schauspieler und Regisseur Janek Rieke aus tiefster Überzeugung und weiß auch, warum: "Ich liebe auch dieses Wetter, dieses Graue, dieses Neblige, das ist Hamburg. Das sitzt so tief in den Poren. Das ist so ein Misch aus allem. Die Erinnerung an die Kindheit, die Straßen und an die Kastanien." Das alles sei ganz tief in ihm drin und deshalb könne er in keiner anderen Stadt leben.

Feel Hamburg: Janek Rieke - Regisseur und Schauspieler Sendung: "Feel Hamburg" | 16.11.2022 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 41 Min | Verfügbar bis 15.11.2024 Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit Janek Rieke u.a. über seine ersten Schritte als Regisseur des Filmes "Härtetest", seine unerschütterliche Liebe zum Fußball und über das Leben mit Ehefrau und zwei Söhnen im Hamburger Westen.

Hier geht es zum "Feel Hamburg"-Artikel über Janek Rieke:

http://www.ndr.de/903/podcasts/Feel-Hamburg-mit-Janek-Rieke-Schauspieler-und-Regisseur,podcastfeelhamburg228.html

Fußballtrainer: Vom Umgang mit ehrgeizigen Eltern und aufgeheizten Jugendlichen

Und wer in dieser Stadt lebt, der bekennt sich in aller Regel auch zu einem Verein, in diesem Fall zum HSV. Janek Rieke erinnert sich bei "Feel Hamburg" mit ein bisschen Wehmut an seine Helden, Manni Kaltz, Horst Hrubesch und natürlich an "The Mighty Mouse" Kevin Keagan. Der Brite sei der erste Fußballprofi gewesen, dem er als Jugendlicher hinterhergetrauert habe. Heute ist Janek Rieke selbst Fußballtrainer und kümmert sich um die C-Jugend bei der SV Blankenese. Seine Übungsleiterlizenz hat er beim großen HSV erworben und ist darüber sehr froh. "Das erste, was ich gelernt habe, war zu deeskalieren" schmunzelt er und betont, wie wichtig es sei, mäßigend auf Eltern und Spieler einzuwirken. Er müsse oft jugendliche Streithähne voneinander trennen und auch der Umgang mit erregten Eltern sei nicht immer ganz einfach. Obwohl doch eigentlich klar sei, dass es in erster Linie um den Spaß am Spiel gehe, seien manche Eltern einfach zu ehrgeizig und ruppig, bedauert Rieke.

Marathon war "Horrorlauf"

Janek Rieke ist es nicht nur wichtig, den Fußballnachwuchs fit zu machen, sondern auch selbst fit zu bleiben. Deshalb trainiert er regelmäßig und hat 2002 sogar erfolgreich am Hamburg-Marathon teilgenommen. Auf diese besonder Leistung schaut er bei "Feel Hamburg" allerdings mit gemischten Gefühlen zurück. Er habe die Startnummer eines Profiläufers bekommen, der wegen eines Ermüdungsbruches nicht antreten konnte und sei dann in einer Profigruppe mitgelaufen, allerdings nur bis Kilometer 20. "Dann kam der Einbruch. Und die zweite Hälfte war der Alptraum, ein Horrorlauf. Ich habe dann vier Stunden und ein bisschen gebraucht," erinnert sich Rieke und gesteht, dass es mit dem Joggen inzwischen nicht mehr so weit her sei. "Auch die Knie wollen nicht mehr so richtig."

Im Podcast "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Janek Rieke auch über seinen Spielfilm "Beule", bei dem er gerade Regie geführt hat und über die Schwierigkeiten, in Deutschland einen finanziellen Zuschuss aus Filmfördermitteln zu bekommen. Der Schauspieler erzählt auch, wie er mit Ablehnung umgeht und warum es ihm so wichtig ist, sich für Pflegefamilien stark zu machen.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Weitere Informationen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 16.11.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Porträt Medien Spielfilm