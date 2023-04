Was für ein Krimi: Das Klassenzimmer wird zur Hörspielstudio Stand: 11.04.2023 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Das Team vom Mikado-Kinderradio produziert mit Schulkindern ein Krimi-Hörspiel.

Wir machen ein Krimi-Hörspiel zusammen und dein Klassenzimmer wird zur Radiowerkstatt: Ein fieser Diebstahl muss aufgeklärt werden. Ein cooles Ermittlerteam stellt Nachforschungen an, befragt Zeuginnen, beschattet Verdächtige. Das NDR Team, das deine Schule besucht, kennt sich mit Hörspielproduktionen aus. Wir bringen das Manuskript, Requisiten und Audioclips der Geräusche mit. Ihr übernehmt die Rollen, sprecht ins Mikrofon, lernt am PC den Audioschnitt kennen, helft bei der Mischung. Alle Kinder der Klasse sind dabei, teilen sich die Aufgaben - und am Ende des Vormittags ist der Fall geklärt, die Produktion "im Kasten". Wir freuen uns über Bewerbungen von Schulklassen der Stufen 4 oder 5. Am Tag des Besuchs verwandelt sich das Klassenzimmer von 8.30 bis 13 Uhr in ein Hörspielstudio. Der Kontakt muss bitte von einer Lehrkraft aufgenommen werden.

Einsendeschluss für die Aktion ist der 28. April. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 11. Juni 2023.

Ihre Daten Vorname: Name: * Straße / Hausnummer: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Mitteilung Einverständnis Einverständnis: * Meine Daten werden an die Agentur Sievers Consulting GmbH, Kaiserstraße 18, 25524 Itzehoe, weitergegeben, die die Veranstaltung im Auftrag des NDR durchführt. Meine Kontaktdaten können für weitere Aktionen, geplante Sendungen oder Interviewanfragen genutzt werden. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!