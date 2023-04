Ernie aus der Sesamstraße kommt zu Besuch Stand: 11.04.2023 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Ernie ist für die Sesamstraße mit dem Quietscheentchen dabei.

Die Sesamstraße hat Geburtstag! Ernie kommt zu euch und erzählt, wie das ganze Jahr gefeiert wird. Er freut sich schon darauf: "Hallo, ich bin's - Ernie aus der Sesamstraße. Ihr könnt euch auch in diesem Jahr wieder euren NDR wünschen. Toll, was? Ich würde furchtbar gerne in eurer Kita, eurem Kindergarten oder aber auch in eurer Vorschule oder Grundschule vorbeikommen. Dann könntet ihr mir zeigen, was ihr dort am liebsten macht. Spielen, basteln, lesen oder singt ihr auch so gerne wie ich? Dann könnten wir ja zusammen singen, auf jeden Fall Geburtstagslieder! Also, bewerbt euch ganz schnell und mit ein wenig Glück komme ich euch besuchen. Ich drücke euch die Daumen, euer Ernie!"

Einsendeschluss für die Aktion ist der 28. April. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 11. Juni 2023.

