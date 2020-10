Horst Hoof Schleswig-Holstein ist seine Heimat geworden. Er schätzt die Menschen hier und liebt das Meer. Horst Hoof startet gemeinsam mit Ihnen in den Tag - montags bis freitags von 5 bis 10 Uhr.

Ich bin Horst Hoof, geboren am 10. März 1978 - und absoluter Meer-Fan. Schon direkt nach meinem Abitur 1997 hat es mich nach Hamburg verschlagen. Ich wollte dort mit meiner Punkrock-Band "Joghurt ohne Gräten" groß rauskommen, doch daraus wurde nichts. Lag vielleicht am Namen - oder daran, dass wir einfach nicht gut waren.

Es ging kreuz und quer durch Deutschland

Stattdessen habe ich nach dem Zivildienst ein Praktikum bei einem Radiosender in Kiel begonnen. Dort war ich später Redakteur der Morgensendung und durfte auch selbst das erste Mal vor dem Mikro sitzen. Meine nächste Station war Berlin, dort habe ich Radio-Comedies produziert und später eine Abendsendung moderiert. Damals hieß ich im Radio noch "Frosti", weil mein Chef meinte, dass "Horst" gar nicht ginge. Verstehe ich gar nicht. Als sich die Möglichkeit ergab, nach drei Jahren wieder in den Norden nach Hamburg zu gehen, musste ich nicht lange überlegen. Ganze neun Jahre war ich dort Morgenmoderator. Zuletzt war ich eineinhalb Jahre in Hessen tätig. Diese Zeit hat mir dann endgültig deutlich gemacht, dass mein Zuhause definitiv woanders ist!

In Schleswig-Holstein will ich sein

Umso mehr freue ich mich, nun wieder im Norden zu sein und gemeinsam mit Euch und Ihnen in den Tag zu starten. In Schleswig-Holstein ist es einfach am schönsten! Nicht nur, weil ich meine Frau dort schon vor 17 Jahren kennengelernt habe, sondern auch, weil ich es liebe, mit unserem Hund "Mo" am Strand spazieren zu gehen. Ich liebe das Meer, die See. Sobald ich Wasser sehe, geht's mir gut. Wer jetzt denkt "Boah, ist der romantisch" - ich gucke währenddessen eigentlich die ganze Zeit auf's Smartphone, weil ich ein gutes Foto machen möchte, das ich dann posten kann.

7 Fragen - 7 Antworten 1. Dein Lieblingsmoment auf Sendung? Ich mag es gerne, wenn etwas schiefgeht. Daraus entstehen oft die schönsten Momente. Ansonsten war es toll, als eine Frau anrief und sagte, dass sie sich extra den Wecker früher stellt, um unsere Sendung zu hören, weil sie so viel Spaß daran hat. 2. Dein erster Berufswunsch war? In einem Freundebuch in der Schule habe ich mal "Komiker" geschrieben. Das war die Zeit, in der ich total auf Otto Waalkes und Didi Hallervorden stand. 3. Welchen Spleen sagt man dir nach? Ich wackele permanent mit dem Bein, vor allem während ich moderiere. Das kann auch Menschen in den Wahnsinn treiben. Im Radio sieht man es ja zum Glück nicht. 4. Welches Tier wärst du gerne und warum? Ein Faultier! Schön den ganzen Tag am Baum rumhängen und essen. Ich habe aber gehört, dass sie oft beim Geschäft Verrichten gefressen werden, weil sie dafür vom Baum runter müssen. 5. Deine Lieblings Fußball-Floskel? "Warum nicht?" Benutzt eigentlich jeder Fußball-Kommentator sobald ein Spieler es mal mit einem Weitschuss versucht. Achten Sie mal drauf! 6. Dein Lieblingsbuch? "Prinzessin Horst" das Pixie-Buch oder "Horst der Held" von Matthias Praxenthaler. Jeder, der besonders kreativ sein will, schenkt mir eins der Bücher zum Geburtstag. Ich sage inzwischen nur noch: "Oh danke, leg es da hinten zu den anderen." 7. Hast du schon mal einen Wettbewerb gewonnen? Nicht direkt, aber ich bin tatsächlich Weltrekordhalter im Fangen von brennenden Pfeilen. Sieben Stück in 90 Sekunden. Ein Pfeil-und-Bogen-Schütze hat brennende Pfeile auf mich geschossen und ich habe sie aus der Luft gefangen. Damit habe ich Florian Silbereisen, der nur drei Pfeile geschafft hat, übertroffen. Dokumentiert ist das beim RID, dem Rekord Institut für Deutschland.

