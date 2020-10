Mandy Schmidt Darf ich mich vorstellen: Mandy Schmidt - an der Seite von Horst Hoof moderiere ich werktags in den Morgenstunden auf NDR 1 Welle Nord. Im schönen Schleswig-Holstein habe ich meine Heimat gefunden.

Wenn es in den Urlaub ging, wollte ich immer ans Meer - und was kann schöner sein, als die raue Nordsee, mit ihrem salzigen Duft, und die sonnige Ostsee, mit den traumhaften Stränden, vor der Haustür zu haben? Ich habe schon immer den Strand und die Wellen geliebt. Die Menschen bei uns im Land sind so unglaublich herzlich, offen und interessiert. Die Freundlichkeit, die ich hier erlebe, ist unvergleichlich!

Ein großes Herz für Tiere

Ich liebe die Natur, mache gerne unendlich lange Spaziergänge oder erkunde die Wälder mit meinem Pflegepferd. Überhaupt bin ich eine ziemliche Tiernärrin und habe in den letzten Jahren eine private Tiernotstation für kleine Haustiere aufgebaut. Wo immer ich ein Tier sehe, möchte ich es streicheln. Ich kann sogar den manchmal lästigen Möwen eine anmutige Schönheit abgewinnen.

Viel unterwegs bei jedem Wetter

Für die Vierbeiner bin ich viel im Auto unterwegs, quer durch Deutschland. Ich bin sehr gern auf Achse und erkunde meine neue Heimat - die schönen Städte und die verborgenen, gemütlichen Winkel. Da spielt das Wetter natürlich eine große Rolle. Ich bin ziemlich hart im Nehmen, ein Regenschauer kann mich nicht aufhalten. Das Motto "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung" hätte ich erfinden können. Deswegen passt es so perfekt, dass ich mich bei NDR 1 Welle Nord täglich mit den Wetteraussichten und der aktuellen Verkehrslage beschäftige. Jeden Morgen gebe ich an der Seite von Horst Hoof mein Bestes, um Sie stressfrei und richtig angezogen zur Arbeit zu bringen.

7 Fragen - 7 Antworten 1. Dein erster Berufswunsch war? Tierärztin 2. Hast du schon mal einen Wettbewerb gewonnen? Ich glaube, das war in der 4. Klasse, Sporttag. Weitsprung und 50-Meter-Lauf. Da war ich die Beste. Damals … viel kam dann nicht mehr … 3. Welchen Spleen sagt man dir nach? Reste-Allergie. Ich kann offene Packungen nicht ausstehen und mache sie oft leer. Egal, ob es Sinn ergibt oder nicht. Ich koche zum Beispiel immer 500 Gramm Nudeln und 1 Kilo Reis - weil die Packung eben so groß ist. Ich habe auch schon einmal vier Kilo Linsen gekocht. Wegen der Packungsgröße. Ich kann Linsen nicht mehr sehen ... 4. Wärst du lieber Pirat oder Ritter? Ritter. Die reiten. :-) Nein, natürlich deshalb, weil sie die Guten sind! 5. Gutes Buch oder Facebook? Hmm ... gutes Facebook. Facebook für 10 bis 20 Minuten. Ein gutes Buch für zwei bis drei Stunden. 6. Dein letztes gelesenes Buch war? Atlas. Zählt das als Lesen? Ansonsten "Rote Sonne, Schwarzes Land" von Barbara Wood. 7. Was magst du an NDR 1 Welle Nord am meisten? Die gute Laune und die Musik mag ich am meisten.

Schreiben Sie mir eine Mail! Ich freue mich auf Post von Ihnen.

