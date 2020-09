Sendedatum: 28.09.2020 05:00 Uhr

Wechsel-Wochen für Schleswig-Holstein: Ohne App gewinnen

Jetzt zu NDR 1 Welle Nord wechseln und gewinnen! Ölwechsel, Tapetenwechsel, Reifenwechsel und Soundwechsel - vom 5. Oktober bis zum 13. November 2020 ist alles möglich. Sie haben kein Smartphone, möchten aber trotzdem am Gewinnspiel teilnehmen? Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus. Auch auf diesem Weg landen Sie im Lostopf. Von Montag bis Freitag greifen unsere Moderatoren drei Mal täglich in den Lostopf und machen Schleswig-Holsteiner zu glücklichen Gewinnern. NDR 1 Welle Nord einschalten und diese wechselnden Preise gewinnen:

Sie brauchen als Fairfahrer in Schleswig-Holstein einen Satz neuer Ganzjahres- oder Winterreifen und wollen ihn - mit Montage in einem Meisterbetrieb der schleswig-holsteinischen Kfz-Innungen - gewinnen? Sie wünschen sich für den Klamottenwechsel im Sportverein eine neue Sporttasche? Sie haben Lust auf Tapetenwechsel und möchten den nächsten Urlaub in Schleswig-Holstein mit einem Gutschein über 1.000 Euro von Novasol in Travemünde planen? Sie wünschen sich ein neues Tablet? Sie wollen aufs E-Bike umsteigen oder den neuen NDR 1 Welle Nord Sound in bester DAB+ Qualität hören? Ihnen steht der Sinn nach vielen Ortswechseln in kurzer Zeit und Sie möchten ein Wochenende mit dem Toyota Crosscamp gewinnen? Füllen Sie das Formular aus und mit etwas Glück zählen Sie in den NDR 1 Welle Nord Wechsel-Wochen zu den Gewinnern.

Bitte lesen Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel der Wechselwochen wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Füllen Sie das Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen.

