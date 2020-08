Sendedatum: 07.08.2020 06:10 Uhr

Sommerferien wie noch nie

Die Sommerferien 2020 gehen diese Woche zu Ende und trotz der Corona Einschränkungen gab es viele tolle Urlaubsmomente. Viele Schleswig-Holsteiner haben in diesem Jahr auf Urlaub vor der Haustür gesetzt. Denn wozu in die Ferne reisen, wenn wir doch im schönsten Bundesland der Welt wohnen? In Schleswig-Holstein finden sich Seen, Wälder, Hügel, Steilküsten, Strände und jede Menge Meer - also alles, was es für einen erholsamen Urlaub braucht. Klimafreundlicher und günstiger ist es oftmals auch noch. Die Schleswig-Holsteiner können die Reisbeschränkungen durch Corona also ganz gut verkraften.

Alte und neue Ausflugsziele

Besonders die Campingplätze im Land erleben einen regelrechten Boom. Mittlerweile bieten sogar Privatleute ihre Grundstücke als Alternative zu den ausgebuchten offiziellen Plätzen an. Andere Unternehmer bieten ganz neue Reisen an: So können Interessierte beispielsweise auf einem Expeditionsschiff, dessen Arktisexpedition abgesagt wurde, das Wattenmeer erkunden. Und die vielen bekannten Ausflugsziele, die ohnehin schon lange auf der Wunschliste standen, können endlich abgearbeitet werden.

Kurztrip in Schleswig-Holstein gewinnen

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im Multimar Wattforum in Tönning oder in der Seehundstation in Friedrichskoog? Auch unsere Inseln und Halligen sind ein schönes Ziel für einen kleinen Urlaub. Städte wie Flensburg oder Husum laden zu Erkundungen ein. Mit NDR 1 Welle Nord haben Sie die Möglichkeit, einen Ausflug oder Kurztrip zu gewinnen. Einfach in der App für das Gewinnspiel registrieren und vom 10. bis zum 21. August Horst und Mandy am Morgen hören.

Weitere Informationen Traumurlaub in SH gewinnen mit der NDR Schleswig-Holstein App Beschenken Sie sich selbst. Wir verlosen Gutscheine für Tagesausflüge und Kurztrips in Schleswig-Holstein. Einfach App herunterladen und bei unserem Gewinnspiel mitmachen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Horst und Mandy am Morgen | 07.08.2020 | 06:10 Uhr