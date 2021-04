Schleswig-Holstein sucht das Ferien-Gefühl Stand: 12.04.2021 16:20 Uhr Es sind zwar Osterferien, doch so richtige Ferienstimmung kommt bei Horst und Mandy nicht auf. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir das Ferien-Gefühl.

Normalerweise sind während der Osterferien die Promenaden voll, die Innenstädte platzen aus allen Nähten und die Tierparks im Land können sich vor Besucherinnen und Besuchern kaum retten. Viele verbringen die Schulferien sonst auch gern mit der Familie in Dänemark. Anders sieht es in diesem Jahr aus: Schleswig-Holstein bleibt zu Hause, die typische Ferienstimmung bleibt aus. Doch wir leben nicht umsonst im schönsten Bundesland! Dort, wo andere Urlaub machen, muss sich doch das altbewährte Ferien-Gefühl finden lassen. Wie verbringen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihre Osterferien? Wo gibt es im Moment das fehlende Ferien-Feeling? Was sind Ihre Ideen für den "Urlaub zu Hause"?

Neben einem Spaziergang mit der Familie oder einem Picknick am Strand gibt es doch sicherlich noch mehr, was wir tun können. In "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" sammeln Horst Hoof und Mandy Schmidt am Dienstag Schleswig-Holsteins Tipps für das ultimative Ferien-Gefühl trotz Corona-Pandemie. Ein Ort, eine Aktivität - wir freuen uns über jede Idee.

Was tun Sie, um bei Laune zu bleiben?

Sie haben etwas zu dem Thema der Sendung beizutragen oder selbst einen heißen Tipp für unsere Morgenmoderatoren? Dann melden Sie sich bei uns. Möglichkeiten gibt es viele: Rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66. Oder laden Sie sich die NDR Schleswig-Holstein App herunter und schreiben Sie uns über den Messenger. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

