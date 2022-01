Mit Quietschkohle ins neue Jahr Stand: 10.01.2022 05:05 Uhr Horst und Mandy nennen es Quietschkohle, wenn unsere Hörerinnen und Hörer allein am quietschenden Schreibgeräusch erkennen, welche Zahl sie aufschreiben. Wer als erstes die richtige Zahl im Radio nennt, gewinnt diesen Betrag in Euro.

Der Januar ist der teuerste Monat des Jahres: Nebenkostenabrechnungen flattern ins Haus, Versicherungen für Hausrat oder Auto müssen bezahlt werden und sowohl Weihnachten als auch Corona haben an den Kontoständen vieler genagt. Mit NDR 1 Welle Nord und Lotto Schleswig-Holstein startet Ihre Haushaltskasse trotzdem quietschend gut gelaunt ins neue Jahr. Sie können bare Quietschkohle kassieren. Was in den Ohren vielleicht schmerzt, tut dem Konto gut: die NDR 1 Welle Nord Quietschkohle.

Radio hören, Zahl erraten und gewinnen

Vom 10. Januar bis zum 4. Februar 2022 schreiben Horst Hoof und Mandy Schmidt abwechselnd jeden Morgen ab 5 Uhr eine Zahl mit einem quietschenden Stift auf. Wer sie, Ziffer für Ziffer, am Quietschen erkennt, hat die Chance, diese Summe in Euro zu gewinnen. Einfach unsere Gewinnspielhotline (01371) 36 00 36* anrufen und die richtige Zahl im Gespräch mit unseren Moderatoren im Programm von NDR 1 Welle Nord nennen. Anschließend wandert genau diese Quietschkohle, zur Verfügung gestellt von Lotto Schleswig-Holstein, auf Ihr Konto. Falls Sie mit Ihrem Tipp falsch liegen sollten, bleibt eine Chance auf einen Geldgewinn: Für jeden Anrufer, der im Programm von NDR 1 Welle Nord miträt, füllen unsere Morgenmoderatoren Horst Hoof und Mandy Schmidt einen Lottoschein aus.



*Ein Anruf aus dem Deutschen Festnetz kostet Sie 14 Cent, mobil kann der Preis abweichen.

Quietschkohle-Jackpot

Das quietschende Schreiben von unseren Morgenmoderatoren Horst Hoof und Mandy Schmidt ist mehrmals am Tag auf NDR 1 Welle Nord zu hören. Wird ein Quietschkohle-Rätsel bis zur letzten Spielrunde des Tages nicht gelöst, wandert die Summe in den Jackpot. Am Freitag, den 4. Februar 2022 spielen wir auf NDR 1 Welle Nord dann um entsprechend viel Quietschkohle nach dem gleichen Prinzip: Quietschen hören, Summe erkennen, Gewinnspielhotline anrufen und richtige Zahl on air nennen.

