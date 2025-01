Mit der NDR 1 Welle Nord Quietschkohle ins neue Jahr starten Stand: 06.01.2024 05:00 Uhr Mandy Schmidt und Horst Hoof schenken Ihnen 500 Euro, wenn Sie erkennen, welchen dreistelligen Code die beiden aufschreiben - und zwar nur am quietschenden Geräusch ihres Stiftes. Jetzt miträtseln!

Der Januar ist der teuerste Monat des Jahres: Nebenkostenabrechnungen flattern ins Haus, Versicherungen für Hausrat oder Auto müssen bezahlt werden, die Energie- und Lebenshaltungskosten sind weiterhin hoch - in vielen Haushaltskassen in Schleswig-Holstein herrscht Ebbe. Mit NDR 1 Welle Nord und freundlicher Unterstützung von LOTTO Schleswig-Holstein starten Sie trotzdem gut gelaunt ins neue Jahr, denn wir schenken Ihnen insgesamt 10.000 Euro Quietschkohle.

Nutzen Sie Ihren exklusiven Online-Vorteil: Hier finden Sie immer den aktuell gesuchten NDR 1 Welle Nord Quietschkohle-Code zum Nachhören. Welchen geheimen Code haben Mandy und Horst mit Filzstift aufgeschrieben?

Code knacken und Kohle einsacken

Vom 13. Januar bis mindestens 7. Februar 2025 schreiben Mandy Schmidt und Horst Hoof werktags abwechselnd einen dreistelligen Code aus zwei Zahlen und einem Buchstaben mit einem quietschenden Stift auf Papier. Der Code ist jeden Morgen ab 5 Uhr im Radio zu hören. Wenn Sie alle Stellen des Codes am Quietschen in Ihrem Radio erkennen und am Telefon nennen, schenken wir Ihnen 500 Euro. Also: Code knacken und Kohle einsacken!

Um 7.10 Uhr darf die erste Hörerin ihren oder der erste Hörer seinen Tipp abgeben. Einfach unsere Gewinnspielhotline 01371 36 00 36* anrufen und unseren Moderatoren im Programm von NDR 1 Welle Nord den Code in richtiger Reihenfolge nennen. Ist der Code richtig, öffnet sich unser Tresor - und Ihnen gehören 500 Euro NDR 1 Welle Nord Quietschkohle, zur Verfügung gestellt von LOTTO Schleswig-Holstein.

*Ein Anruf kostet Sie 14 Cent

2025 wird unser Spiel noch spannender

Wird der Code bis 18 Uhr nicht geknackt, spielen wir am nächsten Morgen mit demselben Code weiter. Er bleibt so lange im Spiel, bis er gelöst wird. Falls Sie mit Ihrem Tipp falsch liegen sollten, bleibt trotzdem eine Chance auf einen Geldgewinn: Jeder Anrufer, der im Programm von NDR 1 Welle Nord miträt, bekommt einen ausgefüllten Lottoschein.

