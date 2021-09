Tennis-Olympiasieger Zverev erreicht Viertelfinale der US Open Stand: 06.09.2021 20:56 Uhr Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht bei den US Open in der Runde der letzten Acht. Der Hamburger gewann seine Achtelfinal-Partie gegen den Italiener Jannik Sinner in drei Sätzen.

Mit 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) gewann der 24-Jährige und zog zum siebten Mal in das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier ein. Der Vorjahresfinalist ließ gegen den vier Jahre jüngeren Sinner in den wichtigen Phasen nichts anbrennen. Für Zverev war es nach der Goldmedaille in Tokio und dem Titel in Cincinnati turnierübergreifend der 15. Erfolg in Serie. Im Interview auf dem Platz scherzte er, dass er jede Nacht mit seiner Goldmedaille kuschle. "Ich weiß nicht, ich habe ja keine Freundin, ich habe niemanden neben mir, deshalb schläft die Goldmedaille neben mir."

Ein Jahr nach seiner traumatischen Endspiel-Niederlage gegen den Österreicher Dominic Thiem, als der Hamburger eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand gab und nur zwei Punkte vom Titel entfernt war, strebt Zverev das Double aus Olympia-Gold und US-Open-Titel an - was vor ihm nur dem Schotten Andy Murray 2012 gelungen war.

Mit nur einem Satzverlust ins Viertelfinale

Der Hamburger war sicher ins Achtelfinale marschiert und hatte einzig in der dritten Runde gegen den US-Amerikaner Jack Sock einen Satz abgegeben und einige Probleme offenbart. Gegen Sinner, da war sich der Weltranglistenvierte aber sicher, wartete eine große Herausforderung auf ihn. Als Teil der "NextGen", der nächsten Generation, zählt die Nummer 16 des ATP-Tableaus zu den Shootingstars der Szene. Entsprechend gewarnt startete Zverev ins Spiel. Der Weltranglistenvierte machte mit seinem Service Druck und packte zu, als Sinner kurz schwächelte.

Das gleiche Muster wiederholte sich im zweiten Durchgang, als der Olympiasieger, der nicht immer mit seinem Vortrag zufrieden war und auch einmal seinen Schläger warf, zum 5:4 breakte.

Zverev wehrt fünf Satzbälle ab

Sinner erspielte noch zwei Chancen zum Rebreak, konnte sie aber nicht nutzen. Das Zwischenziel Viertelfinale vor Augen drückte Zverev nun aufs Tempo und nahm dem Italiener früh im dritten Satz mit einer krachenden Vorhand den Aufschlag ab. Sinner kämpfte sich noch einmal zurück und hatte insgesamt fünf Satzbälle, doch Zverev behielt die Nerven.

