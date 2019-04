Stand: 30.04.2019 07:41 Uhr

Heute live: Schaffen die Towers den Aufstieg? von Andreas Bellinger, NDR.de

Die Hamburg Towers haben ein weiteres Ticket für die Achterbahnfahrt der Gefühle gelöst. Noch ein Sieg fehlt dem Team aus Wilhelmsburg Richtung Basketball-Bundesliga (BBL) - dann wäre der Traum vom Aufstieg in die Eliteliga Wirklichkeit. "Nun können wir am Dienstag alles klar machen", sagte Marvin Willoughby im NDR Sportclub und lächelte so zuversichtlich, als sei nach den bislang zwei Niederlagen in der Halle der Niners Chemnitz im fünften Halbfinalspiel der Play-off-Serie endlich der erste Auswärtssieg fällig. Dabei verschwieg der Sportliche Leiter und geschäftsführende Gesellschafter der Towers nicht, wie hart erkämpft das 98:96 am Sonntag war, das im heimischen Inselpark den 2:2-Matchausgleich markierte: "Es war sehr, sehr knapp."

Im Überlebensmodus mit Energie und Kampfgeist

"Es wird für jeden von uns eines der größten Spiele der Karriere", sagte der 18 Jahre alte Justus Hollatz vor der entscheidenden Partie. Der Youngster auf der Spielmacherposition ist nicht nur wegen seiner 16 Punkte im vierten Vergleich mit dem besten Team der Hauptrunde eine der Entdeckungen dieser Saison. Er zählt schon jetzt zu den Hoffnungsträgern von Headcoach Mike Taylor. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", sagte Taylor nach der Schluss-Sirene. "Wir waren im Überlebensmodus und haben mit Energie, Kampfgeist und Leidenschaft darauf reagiert." Glücklich war der Erfolg aber auch, weil Chemnitz mit einem Dreier kurz vor Schluss fast den Sieg eingefahren und das Aus für die Towers besiegelt hätte. In Sachsen müssen die Hansestädter an ihre beste Leistung anknüpfen und das nötige Quäntchen Glück haben.

Willoughby: "Wir wollen in die Erste Liga"

"Jeder von uns wird bereit sein und alles geben", sagte Hollatz: "Dann wird es hoffentlich auch gut laufen." Mit seiner Erfahrung wird der 35-fache Nationalspieler Willoughby seinem Team vielleicht den letzten Kick mitgeben. Bislang hat das recht ordentlich geklappt, obwohl das Auf und Ab in der Best-of-five-Serie ziemlich an den Nerven gekratzt hat. "Es ist wichtig", so Willoughby, "nicht bei jeder Niederlage runter und jedem Sieg hoch zu gehen - und nicht darüber nachzudenken, was passieren könnte." Wenngleich das große Ziel Bundesliga zum Greifen nahe ist und natürlich in den Köpfen der Spieler und Fans rumort. Für 200 Anhänger soll die Fahrt zum Zitterspiel nach Chemnitz gesponsert werden, kündigten die Towers an.

"Wir wollen in die Erste Liga und uns dort perspektivisch etablieren", sagte Willoughby. Die 2013 gegründete Profimannschaft bezeichnet der 41-Jährige als Leuchtturm des Clubs, "der uns hilft, Geld und Sponsoren für die Projekte des e.V. zu bekommen". Im November 2015 erhielt Willoughby, der seine sportliche Karriere nach der dritten Operation am Sprunggelenk 2005 mit 27 Jahren beenden musste, für sein soziales Engagement den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Geboren in Wilhelmsburg als Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen, hat Willoughby die Schattenseiten in einem sogenannten Problemstadtteil selbst kennengelernt.

Nowitzki und die Towers

Seinen ersten Vertrag als Basketballprofi bekam er mit 16 Jahren und ging für zwei Jahre in die USA. Nach seiner Rückkehr machte der 2,02 Meter große Modellathlet sein Abitur und spielte von 1996 bis 1998 bei Rist Wedel vor den Toren Hamburgs in der zweiten Basketball-Bundesliga. Nächste Stationen waren Köln und die DJK Würzburg, der Verein seines Freundes und Zimmerkollegen bei der Nationalmannschaft, Dirk Nowitzki. In die nordamerikanische Profiliga NBA schaffte es Willoughby ("Meine Technik war wohl nicht gut genug") zwar nicht, der Freundschaft zu dem Superstar von den Dallas Mavericks tat das keinen Abbruch. "Dirk verfolgt unseren Weg und hat uns zu Beginn sehr viel geholfen. Jetzt hat er ja wieder mehr Zeit", sagte der Towers-Macher angesichts des Rücktritts seines Freundes und lachte.

9.000-Zuschauer-Arena in Planung

Obwohl noch unklar ist, ob die Towers tatsächlich in die BBL aufsteigen, hat Willoughby passende Spieler womöglich schon gescoutet. "Natürlich wollen wir am liebsten Hamburger Jungs aus dem Umfeld in die Profimannschaft kriegen." Doch auch US-Spieler seien interessant. "Basketballer, die es nicht in die NBA schaffen - da gucken wir natürlich, wen wir mitnehmen können. Wie andere Bundesligisten auch." Eine neue Halle (Elbdome) sei überdies in Planung. Die 9.000-Zuschauer-Arena soll für rund 150 Millionen Euro gebaut werden. "Das ist ganz wichtig, um unser Projekt auf Dauer finanzieren zu können."

"One more, Baby, one more"

Dass die knapp dreimal so große Halle nicht voll werden könnte, fürchtet Willoughby nicht. Zum Beleg: Die 3.400 Karten für das Halbfinale gegen Chemnitz waren innerhalb von 14 Minuten weg. "Wir würden schon jetzt mehr Zuschauer in die Halle kriegen und hoffen, dass wir irgendwann mal auch 9.000 Leute für Basketball begeistern können." Der Aufstieg in die Bundesliga könnte dem momentan laufenden Testplanverfahren möglicherweise Flügel verleihen. Getreu dem Motto, das Guard Malik Müller nach dem Ausgleich gegen Chemnitz lauthals in die Menge schrie: "One more, Baby, one more."

