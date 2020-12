Wir lesen für Sie vor: "Die Schöne und das Biest" Sendedatum: 25.12.2020 09:00 Uhr Die Weihnachtsgeschichte bei NDR 1 Radio MV ist in diesem Jahr ein Klassiker, den viele bestimmt als Film kennen. Die Vorlage für "die Schöne und das Biest" ist aber ein Jahrhunderte altes Märchen.

Die Geschichte vom jungen Mädchen und einem Ungeheuer in einem Satz: Glückloser, verarmter Kaufmann mit verzogenen Kindern hat auch noch das Pech, in einem verwunschenen Schloss ein grausiges Monster zu verärgern - und muss dem Ungeheuer darum die einzige wohlgeratene Tochter als Mitbewohnerin überlassen; aber weil die so tapfer und selbstlos ist, wird am Ende doch noch alles gut.

Tradition bei NDR 1 Radio MV

Seit zehn Jahren präsentiert NDR 1 Radio MV jeweils am ersten Weihnachtstag eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte. Dann lesen Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen des Landesfunkhauses für die Hörerinnen und Hörer vor. Reporterinnen, Aufnahmeleiterinnen, Redakteure, Techniker, Kameraassistentinnen und viele mehr.

Bekannte Stimmen lesen vor

In diesem Jahr lesen neben anderen Theresa Hebert und Stefan Kuna aus der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV mit vor. Auch ihre Kollegin Marilyn Pagel liest für diese Aktion mal keine Nachrichten vor, sondern das Kapitel, in dem das Biest dem Vater der Schönen wütend seine Forderungen klar macht. Außerdem stand René Steuder vom Nordmagazin als Vorleser im Studio, dazu Funkhausdirektor Joachim Böskens, Uwe Ulbrich vom Wetterstudio auf Hiddensee.

29 Kapitel am ersten Weihnachtstag

Die Weihnachtsgeschichte von NDR 1 Radio MV hat in diesem Jahr 29 Teile. Wir senden sie am ersten Weihnachtstag, am 25. Dezember 2020, zwischen 9 und 17 Uhr Kapitel für Kapitel. Dazu gibt es viel weihnachtliche und festliche Musik im Lieblingsmix. Eine Woche lange stellen wir die Geschichte dann am Stück auf dieser Seite für eine Woche zum Nachhören online.

Historische Vorlage

Die Geschichte selbst wurde weltweit bekannt, weil der Disney-Konzern zunächst einen Zeichentrickfilm und vor ein paar Jahren einen Spielfilm mit Emma Watson in der Hauptrolle veröffentlicht hat. Ihren Ursprung hat diese Erzählung aber in mehreren Versionen eines Märchens. Vorlage für die Weihnachtsgeschichte von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin ist eine Textversion von Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, die 1740 erschienen ist. Sie basiert auf Erzählungen aus dem 16. Jahrhundert. 2020 ist im Verlag Coppenrath eine gekürzte Variante ihres Textes erschienen. Für die Umsetzung von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin haben wir diese Erzählung gestrafft.

Stimmen und Namen

Diese Kolleginnen und Kollegen hören Sie in diesem Jahr.

Abschnitt 1: Henning Strüber, Online-Redaktion

Abschnitt 2: Franziska Husmann, Kamera-Assistentin

Abschnitt 3: Michael Ahrens, Leiter der Redaktionen Programmgestaltung und Musik

Abschnitt 4: Uwe Ulbrich, Wetterstudio Hiddensee

Abschnitt 5: Marilyn Pagel aus der Stefan Kuna Show

Abschnitt 6: Jan Baumgart, Online-Redaktion

Abschnitt 7: Fabian Kühne aus der Redaktion der Stefan Kuna Show

Abschnitt 8: Hagen Schulz-Zachow, Produktion

Abschnitt 9: Uwe Grützmacher, Digital-Koordinator

Abschnitt 10: Sylvio Kaczmarek, Reporter im Ostseestudio Rostock

Abschnitt 11: Melanie Jaster, Reporterin im Ostseestudio Rostock

Abschnitt 12: Karsten Stotko, Musikredaktion

Abschnitt 13: René Steuder, Nordmagazin

Abschnitt 14: Theresa Hebert aus der Stefan Kuna Show

Abschnitt 15: Thomas Wendorf, Verwaltungschef

Abschnitt 16: David Pilgrin, Nordmagazin-Reporter im Ostseestudio Rostock

Abschnitt 17: Maxi Hartig, Redaktionsassistentin

Abschnitt 18: Bernd Kalauch, Reporter im Ostseestudio Rostock

Abschnitt 19: Christian Kohlhof, Online-Redaktion

Abschnitt 20: Konrad Buchwald, Reporter im Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg

Abschnitt 21: Axel Krummenauer, Aktuell-Redaktion

Abschnitt 22: Katharina Tamme, Online-Redaktion

Abschnitt 23: Mirja Freye, Reporterin im Vorpommernstudio Greifswald

Abschnitt 24: Joachim Böskens, Direktor des Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern

Abschnitt 25: Ulrike Gädke, Aufnahmeleiterin

Abschnitt 26: Robert Schubert, Reporter im Vorpommernstudio Greifswald

Abschnitt 27: Henriette Evert aus der Redaktion der Stefan Kuna Show

Abschnitt 28: Anke Riedel, Fernsehreporterin aus dem Ostseestudio Rostock

Abschnitt 29: Stefan Kuna, Frühshow-Moderator

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Wochenende | 25.12.2020 | 09:00 Uhr