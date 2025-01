NDR 1 Radio MV CARAVANsinn: Sicher dir deinen Wohnmobilurlaub Stand: 03.01.2025 13:53 Uhr Erlebe die Freiheit des Campings mit dem Wohnmobil! Mach mit beim NDR 1 Radio MV CARAVANsinn und sicher dir zwei Wochen Urlaub unter freiem Himmel.

Stell dir vor, du stehst frühmorgens auf, das sanfte Licht der Sonne strömt durch das Fenster deines Wohnmobils. Ein Blick aus dem Fenster zeigt majestätische Berge oder sanfte Wiesen, die nur darauf warten, erkundet zu werden. Camping mit dem Wohnmobil bietet Freiheit und maximale Flexibilität. Spiel mit beim NDR 1 Radio MV CARAVANsinn und gewinne zwei Wochen Urlaub (maximal vier Personen) mit dem Wohnmobil. Schnapp dir deine sieben Sachen und erlebe unvergessliche Nächte unter dem Sternenhimmel!

So funktioniert das Spiel

Beim NDR 1 Radio MV CARAVANsinn spielen wir "Stadt, Land, Camping". Jeder kennt das klassische Spiel, und wir bringen frischen Wind in die Runde. Wie viele Begriffe kannst du innerhalb von 30 Sekunden nennen. Der Buchstabe wird kurz vor Spielbeginn per Lostrommel entschieden. Gestartet wird immer mit den Kategorien Stadt, Land und Camping - danach wechseln die Themen von Spielrunde zu Spielrunde. Von Montag bis Freitag hast du die Chance, einmal täglich um kurz nach 8 Uhr dein Wissen unter Beweis zu stellen. Der Spieler, der am Ende der Woche die meisten richtigen Begriffe gesammelt hat, gewinnt einen zweiwöchigen Urlaub im Wohnmobil!

NDR 1 Radio MV CARAVANsinn - Beispielrunde

Buchstabe "W" Stadt Land Camping im Kofferraum zum Frühstück hilft gegen Stress Wismar Wales im Wald Warnweste Wurst Wandern

Gewinnspielhotline: 01375 80 80 80 für 14 Cent pro Anruf

Die Gewinne werden zur Verfügung gestellt von Caravan Wendt.

