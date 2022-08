Machen Sie mit: Ihre Fotos im Video zum NDR Geburtstagssong Stand: 01.08.2022 01:56 Uhr Werden Sie Teil unseren neuen MV Videos. Wir feiern Jubiläum, und für unser Geburtstagsvideo suchen wir Ihre Fotos von Ihnen und Ihren Lieblingsplätzen in Mecklenburg-Vorpommern.

30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ein großes Jubiläum und ein toller Geburtstag. Darum produzieren wir einen Geburtstagssong und ein Video dazu: Wir wollen wissen, was für Sie Mecklenburg-Vorpommern besonders macht. Damit dieser Song ein gebührendes Musikvideo bekommt, laden wir Sie ein, uns Ihre ganz persönlichen Lieblingsorte in Mecklenburg-Vorpommern zu zeigen. Schicken Sie uns Ihr Foto, wo Sie MV genießen: Ganz für sich im eigenen Kleingarten, ganz groß mit den Möwen auf der Seebrücke von Heringsdorf - oder irgendwo dazwischen. Ein Bild, das zeigt, wie Sie ganz persönlich unser wunderschönes Land erleben und genießen.

Ob in Action im Verein, beim Chillen auf der Terrasse, beim Grillen mit Freunden, Spazieren an der Ostsee, Radfahren im Land oder beim Spaziergang mit dem Hund. Feiern Sie mit uns 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Wir freuen uns auf Ihre ganz persönlichen Einblicke ins Paradies MV. Die schönsten Motive bauen wir in das Musikvideo ein. Zusammen machen wir den Song zu unserem gemeinsamen Song.

Vorname: * Nachname: * Wohnort: * E-Mail: * Geburtstag: Telefon: Foto hochladen: * Was ist das Besondere an diesem Ort?: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

