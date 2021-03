Homeoffice: Wieviel bekommen Sie von der Steuer zurück? Stand: 08.03.2021 11:07 Uhr Homeoffice in Corona-Zeiten kann Steuern sparen helfen. Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt und Fachleute beantworten auch Ihre Frage.

von Kathrin Weigel

Seit Beginn der Pandemie praktizieren Unternehmen und Firmen Homeoffice, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor der Ansteckungsgefahr zu schützen. Auch Verwaltungen und Behörden haben Arbeitsplätze nach Hause verlegt. Im Januar 2021 hat das Bundesarbeitsministerium Arbeitgeber verpflichtet, Homeoffice anzubieten. Vorausgesetzt, es gibt keine zwingenden betrieblichen Gründe, die dagegensprechen.

Vor- und Nachteile

Auf der Plusseite: Sie sparen sich die Zeit und das Geld fürs Monatsticket oder die Tankfüllung, um ins Büro zu kommen. Auf der Minusseite: viele waren daheim nicht mit der passenden Technik ausgestattet. Also wurde im ganzen Land angeschafft: Laptops und Computer, Bildschirme, Tastaturen, Drucker, Schutzsoftware, Webcams, Schreibtische, Bürostühle.

Kosten fürs Homeoffice

Im besten Fall übernimmt der Chef die Kosten, abhängig davon, was mit ihm vereinbart ist. Geht nicht alles, kann sich der Arbeitgeber auch mit Zuschüssen beteiligen. Und: Betroffene können die Ausgaben für das Homeoffice steuerlich absetzen.

Was für Arbeitszimmer gilt

Das Finanzamt unterscheidet grundsätzlich zwischen Arbeitszimmer und Arbeitsecke. Das Finanzamt erkennt ein Arbeitszimmer nur unter bestimmten Voraussetzungen an. So muss der Raum abschließbar sein. Und: das Zimmer sollte fast ausschließlich beruflich genutzt werden, zu 90 Prozent. Das heißt: private Gegenstände wie Sachen der Kinder oder ein Bett sollten nicht im Arbeitszimmer stehen. Unter Arbeitsecke fällt alles andere: der Laptop auf dem Küchentisch oder der Rechner in der Schlafstube.

Homeoffice-Pauschale mit Bedingungen

Die Homeoffice-Pauschale gilt für die, die mobil in der Arbeitsecke ihren Job erledigen. Diese Pauschale können Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen aber nur für 2020 und 2021 in Anspruch nehmen. Es geht um 5 Euro pro Tag, begrenzt auf 120 Tage. Insgesamt also um maximal 600 Euro im Jahr.

Foto vom Arbeitsplatz zuhause

Die Homeoffice-Pauschale wird angerechnet. Sie profitieren erst davon, wenn die Werbungskosten höher sind als 1.000 Euro. Experten empfehlen außerdem: Hat der Arbeitgeber Homeoffice angeordnet, lassen Sie sich das bestätigen. Und ein Foto vom Arbeitsplatz zu Hause kann auch helfen, sollte das Finanzamt später Fragen haben.

Steuerberater gibt Tipps bei NDR 1 Radio MV

Der Schweriner Steuerberater Martin Rachow beantwortet am Donnerstag, 11. März 2021 Ihre Fragen zu Homeoffice und Finanzamt im Livestream.

Sie sehen die Fragerunde von 10 bis 11 Uhr hier auf ndr.de/mv und in der NDR MV App. Schicken Sie uns schon jetzt Ihre Frage über das Formular hier unten. Darum geht es im Stream unter anderem:

Wieviel kann ich bei einem anerkannten Arbeitszimmer bei der Steuer herausholen? Und, gibt es zeitliche Vorgaben dafür?

Was mache ich, wenn ich nur einen Laptop abzusetzen habe?

Wie hoch kann der Zuschuss vom Arbeitgeber ausfallen?

Sie können Ihre Fragen auch telefonisch einreichen. Das kostenlose Servicetelefon von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin erreichen Sie unter 0800 59 59 100.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 08.03.2021 | 11:07 Uhr