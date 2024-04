Exklusiv in der neuen NDR MV App: Tickets für Take That gewinnen Stand: 17.04.2024 13:06 Uhr Take That gehen wieder auf große Europa-Tournee - mit ihren größten Hits und neuem Album. Sie können mit der neuen NDR MV App Tickets fürs Take That Mega-Konzert in Mönchengladbach gewinnen!

Mit NDR MV können Sie die Stars live und hautnah erleben. Ob bei einem intimen Funkhauskonzert im NDR Landesfunkhaus in Schwerin oder auf den ganz großen Bühnen im Norden und darüber hinaus. Mit dabei sind Musiker aus unserem Land und internationale Top-Acts. Zu diesen gehören definitiv auch Take That, die ihre Fans bereits seit 1990 regelmäßig begeistern. Ende letzten Jahres erst haben sie ihr neuntes Studioalbum "This Life" veröffentlicht und gehen nun auf große "This Life Under The Stars - European Tour", die Mark Owen, Gary Barlow und Howard Donald auch in vier deutsche Städte führt.

Jetzt die neue NDR MV App kostenlos herunterladen

Verpassen Sie dieses Mega-Event nicht. Laden Sie jetzt kostenlos die neue NDR MV App auf Ihrem Handy herunter und gewinnen Sie Tickets für Take That. Mitspielen können Sie auch über diese Seite.

