Exklusiv in der NDR MV App: Tickets für eine Hanse-Sail-Ausfahrt gewinnen Stand: 27.07.2024 15:59 Uhr Die Hanse Sail gehört zu den weltweit größten Treffen internationaler Traditionsschiffe. Erwartet werden Großsegler und mehr als 100 Schiffe aus der ganzen Welt. Sie wollen das Seglerfest auf dem Wasser erleben? Dann gewinnen Sie hier Tickets für eine Ausfahrt.

Unzählige Schiffe, Boote und Segler, beste Volksfeststimmung und ein buntes Programm - das ist auch bei der 33. Hanse Sail wieder gesetzt. Und was kann es Schöneres geben, als all das bunte Treiben vom Wasser aus zu beobachten? Stechen Sie mit uns in See, denn wir verlosen fünf Tickets für vier Erwachsene für eine Tagesausfahrt auf der Mathilda am 10. August 2024.

Ein klassischer Schoner aus Schweden feiert Hanse-Sail-Premiere

Der Gaffelschoner Mathilda hieß ursprünglich "Nostalgia of Sweden". Gebaut wurde der Schoner 1985 für den Passagierverkehr zwischen den Westindischen Inseln. Allerdings fuhr das Schiff dort nie, sondern segelte entlang der schwedischen Küste und auf dem Vätternsee. Die Stadt Mollösund kaufte die Mathilda im Jahr 2001. Der Schoner ist 16 Meter lang und hat eine Segelfläche von 144 Quadratmetern.

Das sollten Sie zur Ausfahrt wissen

Treffpunkt am 10. August bis 9.30 Uhr am NDR Hanse Sail Klub, "Christinenhafen", Liegeplatz Stadthafen Rostock, Nr.83 - bei der Livesendung NDR 1 Radio MV "Wochenend und Angerstein"

Achtung: Parkplätze sind schwierig zu finden, eventuell im Parkhaus KTC parken

Abfahrt um 10.00 Uhr (bitte pünktlich sein, das Schiff kann nicht warten)

Bitte keine Kinder unter 14 Jahren und keine Haustiere mitbringen

Flache, sportliche Schuhe anziehen, Wetter- und wasserfeste Kleidung mitbringen, wichtig: Sonnencreme und Kopfbedeckung, keine großen Taschen

Und: Es fährt ein Fernseh-Team mit, die Mitfahrer erklären sich daher mit Film und Ton-Aufnahmen einverstanden

Jetzt die NDR MV App kostenlos herunterladen und eine Ausfahrt gewinnen

Verpassen Sie diese einzigartige Möglichkeit nicht. Laden Sie jetzt kostenlos die neue NDR MV App auf Ihrem Handy herunter und gewinnen Sie. Mitspielen können Sie auch über diese Seite.