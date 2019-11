Sendedatum: 09.11.2019 19:30 Uhr

Blog: Tausende feiern 30 Jahre Mauerfall in Schlutup

Der Jubiläumstag eines der wichtigsten historischen Ereignisse Deutschlands ist zu Ende gegangen: Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls haben NDR 1 Radio MV und NDR 1 Welle Nord live von der ehemaligen Grenze Selmsdorf/Schlutup gesendet - in einer Neuauflage des "Radio Schlutup", der ersten gesamtdeutsche Radiosendung 1989. Wir haben die Eindrücke vor Ort für Sie gesammelt - hier in unserem multimedialen Blog zum Nachlesen und in Erinnerungen schwelgen.

30 Jahre Mauerfall an der Grenze in Schlutup

Mit diesem Video des Erinnerungstages an 30 Jahre Mauerfall in Schlutup verabschieden uns. Viel Spaß beim Nachlesen und -gucken.

Rückblick: Tausende feiern 30 Jahre Mauerfall in Schlutup NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.11.2019 20:24 Uhr Viele Emotionen und Geschichten erlebten die Besucher in Schlutup zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall.







Die Bilder des Tages

30 Jahre Mauerfall: Wir feiern zusammen in Schlutup

























#Erinnerung: Horst Schwanke aus Schlutup

Nostalgie mit 23 PS

Der Trabbi war das Traumauto im Osten. Mit stolzen 23 PS kam der kleine Pappflitzer von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in etwas weniger als einer Minute. Heute kaum vorstellbar. Doch der Osten hatte mit noch anderen fahrbaren Untersätzen was zu bieten.

Nostalgisch motorisiert zum Jahrestag des Mauerfalls





























Die gemeinsame Sendung im NDR Fernsehen - live aus Schlutup

Der Mann, der als Erster die Grenze öffnete

Harald Jäger öffnete am 9. November 1989 den Grenzübergang an der Bornholmer Straße. Der ehemalige DDR-Beamte besucht das Grenzmuseum in Schlagsdorf bei Ratzeburg und redet über diesen besonderen Abend und seine vorherigen Gewissensbisse.

1989: DDR-Beamter öffnet Grenze zur BRD Schleswig-Holstein Magazin - 03.10.2017 19:30 Uhr Als DDR-Grenzbeamter schrieb Harald Jäger Geschichte: Am 9. November 1989 hatte er Dienst an der Bornholmer Straße - und entschied als Erster, den Grenzübergang zu öffnen.







#Erinnerung: Gerhard Littmann aus Bad Schwartau

Wie war der Mauerfall für einen Beamten des Grenzschutzes?

Mauerfall: Es wurde Geschichte geschrieben NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.11.2019 18:11 Uhr Ein Beamter des Bundesgrenzschutzes beschreibt den Fall der Mauer als einen bewegenden Moment. Als die Mauer fiel, war er schon im Feierabend, kam aber zurück an den Übergang in Schlutup.







Sterben im Grenzgebiet

Michael Gartenschläger verstarb am 1. Mai 1976 beim Versuch, eine Selbstschussanlage an der innerdeutschen Grenze im Kreis Herzogtum Lauenburg abzubauen. Der 32-jährige hatte vorher schon zwei dieser Todesfallen abbauen können, den dritten Versuch überlebte er nicht.

Tod an der innerdeutschen Grenze Schleswig-Holstein Magazin - 12.08.2012 19:30 Uhr Als der 32-jährige Michael Gartenschläger 1976 eine Selbstschussanlage an der innerdeutschen Grenze abmontieren will, wird er von einem DDR-Spezialkommando erschossen.







"Zu schön, um wahr zu sein"

Zeitzeugin: "Glücklich, dass alles so gelaufen ist" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.11.2019 18:10 Uhr Als Eva Brutmann 1989 einen Anruf von ihrem Mann bekommt, der ihr erzählt, dass die Mauer gefallen sei, glaubt sie, er hätte einen über den Durst getrunken.







Zusammen sind wir eins: Schleswig-Holstein Magazin und Nordmagazin senden gemeinsam

Schon den ganzen Tag lassen wir Radio Schlutup von #89 wieder auferleben - und wir setzen noch einen drauf: Die Moderatorinnen Gabi Lüeße vom Schleswig-Holstein Magazin und Birgit Keller vom Nordmagazin nehmen Sie gemeinsam mit in eine Fernsehsendung rund um den Mauerfall, live vom Grenzübergang in Schlutup. Schalten Sie ein: NDR Fernsehen, 19.30 Uhr.

#Erinnerung: Detlef Jürß aus Dassow

Die erste Radiosendung von SH und MV

Radio Schlutup '89 - gemeinsames Spiel













NDR 1 Welle Nord Moderator Horst Hoof - ein Tag voller Eindrücke

Der Lada ist mehr wert als der Trabbi - eine neue Erkenntnis für NDR 1 Welle Nord Moderator Horst Hoof, die er im Gespräch mit seinem MV-Kollegen Marko Vogt erlangt hat. Der Tag heute hier in Schlutup ist eine tolle Erfahrung für Horst Hoof: Familien kennenzulernen, die damals entstanden sind, mit den Ministerpräsidenten der beiden Länder Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu schnacken und die nette Stimmung auf dem kleinen Volksfest an der ehemaligen Grenze zu erleben.

Horst Hoof: Ein besonderer Tag NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.11.2019 17:09 Uhr Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls freut sich NDR 1 Welle Nord Moderator Horst Hoof, in Schlutup moderieren zu dürfen. Und: Er hat auch einiges gelernt über die damalige Zeit.







#mein89: Die allererste Ost-West-Ehe in der Region

Ohne Mauerfall wäre Corinna Kindereit heute nicht in Mechow - und sie würde auch nicht Kindereit heißen. Als die Mauer fiel, führte der erste Weg nach Westen. Dort fand sie - dank der Wiedervereinigung - ihr persönliches Glück. Als sich die Grenze im Herzogtum Lauenburg öffnete, da war die Liebe nicht weit. Genauer: reinige Kilometer weiter, in dem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein.

30 Jahre Mauerfall - Das Ost-West-Liebespaar Schleswig-Holstein Magazin - 06.11.2019 19:30 Uhr Corinna Kindereit aus Mecklenburg hat dank der Wiedervereinigung ihr persönliches Glück gefunden. Als sich die Grenze im Herzogtum Lauenburg öffnete, da war die Liebe nicht weit.







#Erinnerung: Horst Schwanke aus Schlutup

Ministerpräsidenten Schwesig und Günther kommen nach Schlutup

Radio Schlutup hat besonderen Besuch: Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, sprechen mit den Moderatoren Horst Hoof und Marko Vogt über das historische Datum.

Schwesig und Günther im Gespräch mit Radio Schlutup NDR 1 Radio MV - 09.11.2019 15:10 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich von ihrem Begrüßungsgeld einen Integralhelm fürs Moped gekauft. Daniel Günther bekommt symbolisch eine D-Mark von Marko Vogt.







"Wir erinnern uns, wir freuen uns, wir feiern gemeinsam: Zusammen sind wir Norddeutsche. Demokratie ist die Vielfalt von Meinungen. Das auszuhalten kann anstrengend sein. Aber es ist auch spannend." Manuela Schwesig

"Wir müssen mehr Verständnis füreinander bekommen, für die Geschichte, für Leistungen und auch für Ängste der Menschen in Ost und West. Dieses Verständnis ist die Basis für die gemeinsame Zukunft in Deutschland. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehören heute zusammen - nicht als West und Ost, sondern als norddeutsche Nachbarn." Daniel Günther

Von Metallgitterzäunen, Minenfeldern und Selbstschussanlagen

Der Mecklenburger Wolfgang Kniep leistete seinen Wehrdienst als DDR-Grenzer ab. Noch heute lebt er in seinem Geburtshaus in Leisterförde zwischen Büchen und Zarrentin. Bis zum Ende der DDR verlief dort der Eiserne Vorhang. Wolfgang Kniep kann sich noch gut an die Zeit erinnern - auch an die DDR-Grenzanlagen auf engstem Raum.

30 Jahre Mauerfall - DDR-Grenzer Wolfgang Kniep Schleswig-Holstein Magazin - 05.11.2019 19:30 Uhr Bis zum Ende der DDR verlief in Leisterförde der Eiserne Vorhang. Wolfgang Kniep kann sich aber noch gut an die Zeit erinnern, bevor die Grenze dicht gemacht wurde.







"Wie haben Sie damals den Mauerfall erlebt?"

Die wohl am meisten gestellte Frage an diesem historischen Tag: "Wie haben Sie damals den Mauerfall erlebt?" rührt am Rande der Veranstaltung in Schlutup den einen oder anderen Zeitzeugen zu Tränen. Eine ehemalige Friseurin aus Wittstock erinnert sich.

"Wir haben die Kinder geweckt und gefeiert" NDR 1 Radio MV - 09.11.2019 14:26 Uhr Mauerfall 1989: Zeitzeugen aus Wittstock erinnern sich unter Tränen an den Mauerfall 1989: "Wir haben unsere Kinder geweckt und gefeiert."







Trubel, Trabis und ladenneue Ladas

Auch Marko Vogt schwelgt bei dem Anblick der vielen historischen Fahrzeuge vor Ort in Schlutup in Erinnerungen. Beim Anblick eines "ladenneu" aussehenden Ladas fällt ihm eine Bestellung ein, die er nie storniert hat.

"Es war nicht alles Käse"

Leif Tennemann und Michael Schreiber haben am 2. und 3. Oktober kurz vor der ersten gemeinsamen Radio Schlutup Sendung kennengelernt. Im Wechsel mit anderen Kollegen sendeten die beiden Moderatoren aus Ost und West gemeinsam die erste Ausgabe von Radio Schlutup. Michael Schreiber erinnert sich an diesen Abend als seinen persönlichen Höhepunkt seiner Karriere. Eine große Rolle spielte ein "Rügener Badejunge", den Leif Tennemann beisteuerte. "Es war nicht alles Käse", so Leifs Fazit.

Radio Schlutup 1990: Tennemann und Schreiber erinnern sich NDR 1 Radio MV - 09.11.2019 14:00 Uhr Leif Tennemann und Michael Schreiber haben am 2. und 3. Oktober kurz vor der ersten gemeinsamen Radio Schlutup Sendung kennengelernt. 1990 waren sie als Moderatoren mit dabei.







Gerd Schneider, der ehemalige Hörfunkchef der NDR 1 Welle Nord und spätere Direktor des NDR Landesfunkhauses Schwerin, erinnert sich im Interview an die geschichtsträchtige Sendung.

"Ich stand am Abend auf dem Dach einer der inzwischen geräumten Abfertigungsbaracken. Das Bild der Ü-Wagen, Container, Reporterfahrzeuge auf dem Gelände des DDR-Überwachungsapparates werde ich wohl nie vergessen. Moderatoren, Reporter, Techniker aus Ost und West machten ein gemeinsames Programm in einem freien Rundfunk. Schlutup war ein Signal zum Aufbruch. Und der erfolgte auch. Und ich bin dankbar, dass ich dazu beitragen durfte."

Das #mein89 des Ehepaares Evert auf der Open Stage in Schlutup

Das Ehepaar Evert aus Rostock trifft den Chef des ehemaligen Bundesgrenzschutz auf der Open Stage in Schlutup. Am 9. November 1989 fahren beide nach der Verkündung durch Günter Schabowski auf direktem Wege nach Lübeck. Auf der Bühne lassen Sie den Tag nocheinmal Revue passieren.

Ingrid Schatz: "Erinnerungen wach halten"

"Die Grenze ist auf, die Grenze ist auf", schrie damals ein Fahrradfahrer, der Ingrid Schatz am 9. November 1989 nach einer Rathaussitzung entgegenkam. Die Vorsitzende des Vereins der Grenzdokumentations-Dokumentationsstätte Lübeck-Schlutup dachte zunächst "der hat was getrunken". Da sie kurz vor Schlutup wohnt, fährt sie kurzentschlossen zum Grenzübergang, wo sie bis in die frühen Morgenstunden die Menschen aus dem Osten begrüßt.

Als Zeitzeugin kann sie Schülern, die die Dokumentationssstätte besuchen, die Ereignisse dieser besonderen Zeit aus erster Hand nahe bringen. "Die Lehrer von heute werden immer jünger, viele müssen sich das Wissen zu dieser Zeit anlesen", so Schatz. Sie wünscht sich, dass die deutsch-deutsche Geschichte im Unterreicht wieder mehr Raum einimmt. "Wenn man die Erinnerung nicht wach hält, dann kann man Zukunft nicht gestalten", sagt Ingrid Schatz. Die Dokumentationsstätte öffnet heute ab 13 Uhr für Besucher vor Ort.

Der nördlichste Grenzübergang der DDR

Das kleine Grenzmuseum in Lübeck-Schlutup hält bis heute die Erinnerung an die Ereignisse von 1989 wach. Lübeck lag als einzige westdeutsche Großstadt direkt an der Grenze zur DDR. Vor allem LKW auf dem Weg nach Rostock, Rügen oder Skandinavien nutzten den nördlichsten Grenzübergang der ehemaligen DDR.

"Radio Schlutup" - live aus Schlutup/Selmsdorf

Das mobile Sendestudio ab jetzt live auf Sendung: Bis 15 Uhr senden Marko Vogt und Horst Hoof live vor der Grenzdokumentationsstätte in Schlutup! Besucher können von 10 bis 20 Uhr Radio und Fernsehen zum Anfassen erleben, den Mauerfall feiern und sich in der Grenzdokumentationsstätte über die DDR, den Mauerfall und die Wende informieren.

