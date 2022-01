Podcast: Die Geheimnisse des Totenwaldes Stand: 25.11.2020 06:00 Uhr Sommer 1989. Zwei Paare. Beide brutal ermordet in einem großen Waldgebiet nahe Lüneburg. Der Täter? Über 28 Jahre unbekannt. Und bis heute sind viele Fragen offen...

Im Podcast "Die Geheimnisse des Totenwaldes" rekonstruieren Anouk Schollähn (NDR 2, "Täter Unbekannt") und Björn Platz (NDR Fernsehen, "Morddeutschland" und "Eiskalte Spur") einen der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands.

Der Fall Kurt-Werner Wichmann

Die nach dem Waldgebiet benannten Göhrde-Morde gehören zu den spektakulärsten Verbrechen Norddeutschlands. Die Polizei steckt damals jeden verfügbaren Ermittler in die Aufklärung. Dann verschwindet Birgit Meier aus ihrem Haus in Brietlingen-Moorburg bei Lüneburg... Was die Polizei damals nicht ahnt: Alle Fälle hängen zusammen. Der Täter: Kurt-Werner Wichmann, ein eiskalter Serienmörder. Doch die Ermittler kommen ihm damals nicht auf die Spur. Erst 28 Jahre später, als sich Wichmann längst das Leben genommen hat, können ihm die Taten nachgewiesen werden.

Die Recherche

Anouk Schollähn und Björn Platz begeben haben sich für die neue Dokucast-Reihe "Die Geheimnisse des Totenwaldes" auf die Suche nach der Wahrheit gemacht. Sie sprechen mit Ermittlern und Hinterbliebenen, von denen viele bis heute unter den Folgen von Wichmanns Verbrechen leiden. Es geht aber auch um Versäumnisse und Pannen bei den Ermittlungen und darum, wie die Polizei mit den Angehörigen umgegangen ist und auch heute noch umgeht.

Ein Einblick in die Kindheit von Kurt Werner Wichmann

Das Stadtarchiv in Lüneburg gibt einen Einblick in die Schulzeit und Kindheit des Serienmörders. Beim Sichten der Unterlagen fällt auf - Wichmann war schon als Kind auffällig.

Alle Folgen des Podcasts hören Sie hier und in der ARD-Audiothek.

