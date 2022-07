Stand: 25.07.2022 00:00 Uhr Open Your Case: Orchestermusiker*innen ganz privat

Was steckt im Instrumentenkoffer außer dem Instrument? "Open Your Case", also "Öffne Deinen Instrumentenkoffer" heißt das Fotoprojekt, das diese Frage beantwortet. François Lefèvre, stellvertretender Solo-Bratscher der NDR Radiophilharmonie, hat einige seiner Kolleg*innen fotografiert. Mit diesen besonderen Porträts gewährt er seltene Einblicke in die Instrumentenkoffer - und dabei auch in die persönlichen Geschichten der Musiker*innen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik