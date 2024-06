Rossinis Notenküche: Ein Komponist tischt auf! Stand: 25.02.2024 21:00 Uhr Vom 12. bis 16. Februar 2024 besuchten Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie Grundschulen in Schleswig-Holstein und zeigten das Musiktheaterstück "Rossinis Notenküche".

Der berühmte Opernkomponist Gioachino Rossini hat genug vom Musikerfinden. Eines Tages stellt er fest: Kochen macht viel mehr Spaß! Also komponiert er jetzt Gerichte statt Musik. Immerhin dürfen seine tapferen Musiker*innen zwischen Wasserdampf und Zwiebeldunst die ein oder andere Melodie zum Besten geben. Und bald stellt sich heraus: Auch auf Töpfen und Kesseln klingt Musik ganz wunderbar! Da taucht eine geheimnisvolle Dame auf, die neugierig jeden Topf und jede Pfanne inspiziert. Eine Spionin? Rossini macht eine erstaunliche Entdeckung!

Am 13. Februar war es soweit: Die Holmberghalle der Zentralschule Harrislee verwandelte sich um 8:30 Uhr morgens in einen Schauplatz der Begeisterung für rund 400 Kinder. Das Ensemble, bestehend aus dem Autor, Schauspieler und Regisseur Jörg Schade, der Sängerin Meike Leluschko und einem Bläserensemble der NDR Radiophilharmonie, bot eine lebendige und interaktive Vorstellung. Die Schülerinnen und Schüler der zweiten bis vierten Klasse wurden nicht nur zu aufmerksamen Zuschauern, sondern auch zu aktiven Teilnehmern des Geschehens. Sie rätselten über Gemüsearten und wurden Teil der musikalischen Erzählung. Heiko Thomsen / Foerde.news

Aus allen Grundschulen, die sich beworben hatten, wurden diese zehn ausgelost:

das Schulzentrum Nord in Pinneberg,

die Grund- und Gemeinschaftsschule in Kisdorf,

die Zentralschule in Harrislee,

die Auenwaldschule Grundschule in Böklund,

die Grundschule in Hennstedt,

die Reimer-Bull-Schule in Marne,

die Theodor-Storm-Schule in Bad Segeberg,

die Leibniz Privatschule in Kaltenkirchen,

die Schule am Masurenweg in Bad Oldesloe und

die Fürstin-Ann-Mari-von-Bismarck-Schule in Aumühle.

Karte: Die NDR Radiophilharmonie besucht diese Schulen mit "Rossinis Notenküche" in Schleswig-Holstein

Rossinis Notenküche - Ein Komponist tischt auf!

12.-16.02.2024

Grundschulen in Schleswig-Holstein



Jörg Schade Gioachino Rossini

Meike Leluschko Sopran / Signora Giulietta

Musiker:innen der NDR Radiophilharmonie



Musiktheaterstück von Jörg Schade mit viel Musik von Gioachino Rossini u. a.

Arrangement von Andreas N. Tarkmann

