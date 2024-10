Aktion "Jung und Alt zusammen"

Das Benefizkonzert

So, 03.11.2024 | 11 Uhr | Einlass nur zwischen 9 und 10.30 Uhr

Auch live im ARD-Fernsehen, in der ARD-Mediathek, auf ndr.de und im Radio auf NDR Kultur

Hannover | HCC, Kuppelsaal (Theodor-Heuss-Platz 1-3)



Stanislav Kochanovsky Dirigent

Christian Gerhaher Bariton

Siham El-Maimouni Moderation

NDR Radiophilharmonie



Benefizkonzert des Bundespräsidenten zugunsten von Projekten zur Prävention von Einsamkeit im Alter



Hugo Wolf

Goethe-Lieder:

Harfenspieler I "Wer sich der Einsamkeit ergibt"

Harfenspieler II "An die Türen will ich schleichen"

Harfenspieler III "Wer nie sein Brot mit Tränen aß"

Gustav Mahler

Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn":

"Wo die schönen Trompeten blasen"

"Urlicht"

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14

"Episode aus dem Leben eines Künstlers"