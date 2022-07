Orchester-Detektive: "Peter und der Wolf" Stand: 29.07.2022 15:00 Uhr Malte Arkona und die Orchester-Detektive ermitteln im Fall "Peter und der Wolf" von Sergej Prokofjew. Mit dabei: Wolle, das Schaf, das hier aus Angst vor dem Wolf so einiges durcheinander bringt …

Malte Arkona widmet sich dem Fall von Sergej Prokofjews "Peter und der Wolf" - zusammen mit Wolle, dem Schaf aus der Sesamstraße. Chef-Detektiv Malte und Wolle gehen der Frage nach, wie sich Geschichten allein durch Noten erzählen lassen. Zwar gibt es einen Erzähler in dem Stück, aber das Entscheidende findet in der Musik statt. Sie erzählt, was für ein Junge dieser Peter ist, was mit der armen Ente passiert und wie der Wolf am Ende überlistet wird. Daneben gibt es noch einen Schnellkurs in Sachen Instrumentenkunde: Wer nicht weiß, wie ein Fagott klingt, der wird es nach "Peter und der Wolf" nie mehr vergessen - großes Ehrenwort. Kleiner Tipp: Fragt mal euren Opa!

Ihr könnt auch ermitteln, zusammen mit Malte Arkona, Wolle und der NDR Radiophilharmonie. Schnappt euch die Ermittlungsakte und schaut euch das Video an.

