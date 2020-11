Wir machen mit: Die NDR Radiophilharmonie beim ARD-Jugendmedientag NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Andrew Manze geben seltene Einblicke in eine Orchesterprobe. Wie sich ihre Arbeitsphasen von der ersten Probe bis zum Konzert gestalten, seht ihr hier.

Eigentlich sind Kameras in den Proben eines Orchesters nicht erwünscht. Wer präsentiert sich schon gerne, wenn er mit seiner eigenen Vorbereitung noch nicht fertig ist? Doch aus Anlass des ARD Jugendmedientages gibt die NDR Radiophilharmonie ausnahmsweise den Blick frei und gestattet Aufnahmen für einen Film, den wir unter den Titel „Wie geht Probe?“ gestellt haben.

Probe und Aufführung im Vergleich

Im Mittelpunkt stehen die Orchesterproben zu Robert Schumanns 3. Sinfonie, die auch den Beinamen „Rheinische“ trägt. In unseren Video-Beiträgen für den ARD Jugendmedientag könnt ihr nun vergleichen: Wie läuft eine Orchesterprobe ab? Wie klingt das Stück beim Üben? Wird es in Teilen oder im Ganzen geprobt? Und wie klingt es anschließend im Konzert? Hört man die Konzentration der Musikerinnen und Musiker? Was sind weitere Unterschiede zwischen Testlauf und Aufführung?

„Wie geht Probe?“

NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Andrew Manze geben seltene Einblicke in eine Orchesterprobe. Wie ihre Arbeitsphasen von der ersten Probe bis zum Konzert aussehen, seht ihr hier.

VIDEO: Wir machen mit beim ARD-Jugendmedientag: Wie geht Probe? (15 Min)

"Wie klingt die Aufführung?"

Hier seht und hört ihr das Ergebnis der Proben: So klingt Robert Schumanns 3. Sinfonie gespielt von der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Andrew Manze. Die Aufführung fand am 11. September 2020 im Großen Sendesaal des NDR in Hannover statt.

VIDEO: Wir machen mit beim ARD-Jugendmedientag: Schumanns 3. (38 Min)

ARD Jugendmedientag 2020

Die ARD kommt dieses Jahr direkt ins Klassenzimmer. Der Jugendmedientag findet am Dienstag, 10. November 2020, als Webkonferenz statt. Neben Web-Talks mit Live-Vorträgen, Interviews und interaktiven Diskussionen, bieten Medientrainerinnen und Medientrainer der ARD auch Web-Workshops an. Dabei geht es nicht nur ums Zuhören und Diskutieren, sondern vor allem ums Mitmachen. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab der 8. Jahrgangsstufe in ganz Deutschland.

Weitere Informationen ARD Jugendmedientag 2020: Mehr Informationen