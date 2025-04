Stand: 02.04.2025 12:30 Uhr Kirsten Eilmes

Kirsten Eilmes ist seit vielen Jahren eine zentrale Figur in der Tanzszene Hannovers und leitet die Tanzschule "Hannover Tanz". Ihr Werdegang ist geprägt von vielseitiger Erfahrung und Leidenschaft für den Tanz, was sich in ihrer Arbeit als Tanzpädagogin und Choreografin widerspiegelt. "Ich liebe es, den Menschen zu zeigen, dass sie mit Bewegungen Emotionen ausdrücken können", sagt Kirsten Eilmes. Sie möchte mit ihrer Workshopklasse der IGS Garbsen erspüren, zu was Menschen in schicksalhaften Situationen in der Lage sind. In ihrem Workshop wird sich die Gruppe durch Bewegungen mit dem Stück und dem Leben von Dmitrij Schostakowitsch auseinandersetzen.

