Das Zwergen-Abo Stand: 03.09.2021 09:00 Uhr Einstieg in die Welt der Musik für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Das Zwergen-Abo ist ein Paket aus vier Konzerten für unser jüngstes Publikum - für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Es ist also gewissermaßen das allererste Konzert, das man bei der NDR Radiophilharmonie erleben kann. Die vier Konzerte sind ausschließlich im Abonnement buchbar. Und das hat seinen Grund: Ihr Kind kommt mehrfach in den Genuss eines Konzertbesuchs, lernt jedes Mal andere Musiker*innen, andere Instrumente und andere Musikstücke kennen - und wird so zu einem geübten, einer geübten Konzertgänger*in.

Wie laufen die Zwergen-Konzerte ab?

Alle Zwergen-Konzerte finden im Kleinen Sendesaal statt. Ihr Kind sitzt nach Belieben auf bunten Sitzkissen unmittelbar vor den Musiker*innen (pro Konzert ein kleines Ensemble aus der NDR Radiophilharmonie). Die Begleitpersonen, wie zum Beispiel Eltern oder Großeltern, nehmen in den Zuschauerreihen Platz. In jedem Konzert begeben wir uns "mit den Ohren" an einen bestimmten Ort: mal ins Theater, mal auf den Spielplatz oder sogar in den Urlaub! Susanne Grünig und Frau Muse (alias Heidi Vollprecht) führen durch das Geschehen und sorgen dafür, dass neben dem Zuhören auch die Bewegung nicht zu kurz kommt.

Vorbereitungsmaterial inklusive!

Um die Vorfreude zu steigern, erhält Ihr Kind einige Tage vor jedem Konzert Post von uns: mit etwas Vorbereitungsmaterial zum Spielen, Malen oder Basteln. Daher fragen wir im Anmelde-Formular zusätzlich zur Besteller-Anschrift auch die Anschrift des Kindes ab - damit vor jedem Zwergen-Konzert die persönliche Post an das Kind zugestellt werden kann!

Wie melde ich mich an?

Aufgrund der großen Nachfrage werden die Zwergen-Abos per Losverfahren vergeben. Bis zum 15. November 2021 können Sie hier online daran teilnehmen.

Wichtig!



Ein Zwergen-Abo gilt für ein Kind im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Sie können insgesamt maximal drei Kinder anmelden. Wollen Sie zwei bzw. drei Kinder anmelden, können Sie entsprechend zwei bzw. drei Zwergen-Abos im Menü auswählen.

Jedes angemeldete Kind kann durch zwei Erwachsene kostenlos begleitet werden. Bei drei Kindern (= drei Abos) gibt es also die Möglichkeit, bis zu sechs erwachsene Personen mitzunehmen.

Um das Verfahren fair und zügig durchführen zu können, bitten wir Sie herzlich, pro Haushalt keine doppelten Anmeldungen einzusenden!

Doppelte Formular-Einsendungen sind nicht erlaubt und führen zu einem erhöhten Arbeitsaufwand.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese Personen vom Zwergen-Abo ausschließen.

Es gilt ein Limit von zwei Saisons.

Kinder, die bereits über zwei Saisons beim Zwergen-Abo dabei waren, werden nicht mehr berücksichtigt, um auch anderen Kindern den Zugang zu ermöglichen.

Es gilt ein Limit von zwei Saisons.

Kinder, die bereits über zwei Saisons beim Zwergen-Abo dabei waren, werden nicht mehr berücksichtigt, um auch anderen Kindern den Zugang zu ermöglichen.

Weitere Informationen

Sie können bei Ihrer Anmeldung einen Wunschtermin angeben, den wir versuchen werden zu ermöglichen. Ein Anspruch auf diesen besteht jedoch nicht. Wir bitten um Verständnis. Ermäßigungsberechtigt sind Erwerbslose und Gäste mit dem Hannover-Aktiv-Pass. Bitte fügen Sie den entsprechenden Nachweis Ihrer Anmeldung bei. Mit Rücksicht auf die Zwergen-Abonnent*innen bitten wir Sie, keine Kleinkinder unter drei Jahren in die Konzerte mitzunehmen!

Wann erfahre ich, ob wir ausgelost wurden?

Wenn Ihre Anmeldung gezogen wurde, erhalten Sie vom NDR Ticketshop bis Ende Dezember 2021 per E-Mail die Zahlungsaufforderung. Wenn Sie bis dahin nichts von uns gehört haben, hat es in diesem Jahr mit dem Zwergen-Abo leider nicht geklappt.

Sollten Sie sich nach Anmeldung doch noch anders entschieden haben, bitten wir um unverzügliche Nachricht an den NDR Ticketshop. Weiterhin wird nach Verstreichen der Zahlungsfrist das Zwergen-Abo im Nachrückverfahren an andere Interessent*innen vergeben.

