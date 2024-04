Orchester-Detektive für Familien 2024/25 Stand: 26.04.2024 11:00 Uhr Malte Arkona ist unterwegs in besonderer Mission: In der Reihe Orchester-Detektive ermittelt er auf musikalischem Terrain.

Mit Spürnase Malte Arkona ist es ganz leicht, ein richtiger Orchester-Detektiv zu werden und spannende Dinge über Instrumente, Musik und Komponisten zu ermitteln. Drei Konzerte können im Paket gebucht oder auch einzeln besucht werden. Tipp für schlaue Detektivinnen und Detektive: Zu jedem Konzert bieten wir eine spannende Ermittlungsakte als kostenfreien Download an, damit ihr auf die richtige Fährte kommt! Die Konzerte finden im Großen Sendesaal des NDR Funkhauses in Hannover statt. Es spielt die NDR Radiophilharmonie.

Die Orchester-Detektive für Familien in der Saison 2024/25

Was passiert bei den Orchester-Detektiven?

In jedem Konzert wird ein musikalisches Werk unter die Lupe genommen. Dabei erfahren die Kinder so einiges, zum Beispiel: Was genau steckt in dieser Musik, die wir zu hören bekommen? Welche Instrumente sind beteiligt? Wer hat sich das alles ausgedacht - und warum? Unter Anleitung von Chef-Detektiv Malte Arkona spitzen alle Orchester-Detektivinnen und -Detektive ihre Ohren und schauen Musikerinnen und Musikern sowie den Dirigenten genau auf die Finger!

Kann ich selbst auch ermitteln?

Na klar! Im Konzert sowieso, denn Malte Arkona bezieht das Publikum immer mit ein. Aber auch drumherum, denn zu jedem Konzert veröffentlichen wir die "Ermittlungsakten" als PDF zum Herunterladen!

Für Familien und für Schulklassen

Die Konzertreihe "Orchester-Detektive" der NDR Radiophilharmonie gibt es als Familienkonzerte für Kinder von 7 bis 10 Jahren sowie als Angebot für Schulklassen. Pro Saison präsentieren wir Ihnen drei Konzerte mit je zwei Aufführungen - eine am Vormittag für Schulklassen und eine am Nachmittag für Familien.

