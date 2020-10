Nikolai Schneider

Violoncello, Solo-Cello

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1996

Biografie

Nikolai Schneider ist gebürtiger Hannoveraner und wurde als 26-Jähriger Solo-Cellist in der NDR Radiophilharmonie. Regelmäßig ist er auch als Konzertsolist des Orchesters zu erleben, sowohl im Großen Sendesaal als auch bei den Barockkonzerten in Hannover-Herrenhausen. Außerdem kennt und schätzt ihn das Publikum als leidenschaftlichen Kammermusiker, der mit seinen Orchesterkolleginnen und -kollegen in ganz unterschiedlichen Formationen bei den Kammermusik-Matineen sowie in der Reihe Blaue Stunde im Sprengel Museum konzertiert. Sehr am Herzen liegt ihm auch die pädagogische Arbeit, u. a. mit den jungen Musikerinnen und Musikern der Joseph Joachim Akademie. Neben seiner Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie ist Nikolai Schneider ein gefragter Kammermusiker und tritt darüber hinaus solistisch auf.

Der künstlerische Weg von Nikolai Schneider führte bereits sehr früh an die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover: Mit 14 Jahren wurde er dort als Jungstudent aufgenommen und studierte bei Friedrich Sellheim. Weitere prägende Lehrerpersönlichkeiten während seines Studiums waren Heinrich Schiff in Basel und David Geringas in Lübeck. Seine Ausbildung komplettierte er mit einem externen Kammermusikstudium bei Konrad Grahe an der Folkwang Universität der Künste in Essen sowie mit Meisterkursen zum Beispiel bei Walter Levin, Boris Pergamenschikow, Frans Helmerson und André Navarra. Mehrfach ist er ausgezeichnet worden, etwa beim Deutschen Musikwettbewerb und beim internationalen Concours de Genève.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Das überwältigende Klangerlebnis, als ich zum ersten Mal als kleiner Junge ein Sinfonieorchester live erlebte.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Das kann ich nicht sagen. Es gibt so viele wunderbare Werke in der klassischen Musik, und jedes davon berührt auf seine ganz eigene Weise.

Wenn Sie nicht Cello spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Bandoneon.