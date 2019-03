Stand: 04.03.2019 10:00 Uhr

Große Stimmen beim 6. NDR Klassik Open Air

International gefeierte Gesangssolisten stehen beim 6. NDR Klassik Open Air unter der bewährten Leitung der kanadischen Dirigentin Keri-Lynn Wilson auf der Bühne vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Der weltweit bekannte italienische Tenor Andrea Carè singt eine der Hauptrollen (als Turiddu) beim Zweiakter "Cavalleria rusticana" von Pietro Mascagni. Neben ihm sind Claudio Sgura (als Alfio) und Liudmyla Monastyrska (als Santuzza) zu erleben, die in der Rolle schon am Royal Opera House Covent Garden in London, bei den Salzburger Festspielen und an der Deutschen Oper Berlin aufgetreten ist. Komplettiert wird das hochkarätige Ensemble von Tichina Vaughn (als Lucia) und Veta Pilipenko (als Lola).

"Cavalleria rusticana" und "Der Bajazzo": Die Solisten

















6. NDR Klassik Open Air

Do. 11.07.2019 | 20.30 Uhr

Sa. 13.07.2019 | 20.30 Uhr

Hannover, Maschpark, Neues Rathaus (Trammplatz 2)



NDR Radiophilharmonie

Mädchenchor Hannover

Johannes-Brahms-Chor Hannover

Mitglieder des Staatsopernchores Hannover

Keri-Lynn Wilson Dirigentin

Solist*innen "Der Bajazzo":

Marco Berti Canio

Aleksandra Kurzak Nedda

Claudio Sgura Tonio

Xabier Anduaga Beppo

Andrzej Filończyk Silvio

Solist*innen "Cavalleria rusticana":

Liudmyla Monastyrska Santuzza

Andrea Carè Turiddu

Tichina Vaughn Lucia

Claudio Sgura Alfio

Veta Pilipenko Lola



RUGGERO LEONCAVALLO

"Der Bajazzo"

PIETRO MASCAGNI

"Cavalleria rusticana" Tickets In meinen Kalender eintragen

Auch bei der zweiten Oper des Abends "Der Bajazzo (Il Pagliacci)" dürfen sich die Zuschauer auf große Stimmen im Maschpark freuen. Marco Berti, der seine Karriere an der Mailänder Scala begann und in diesem Jahr noch an der Metropolitan Opera in New York als Calaf in "Turandot" zu erleben ist, übernimmt die Titelrolle (als Canio) - an seiner Seite die polnische Sopranistin Aleksandra Kurzak (als Nedda), Andrzej Filończyk (als Silvio) und Xabier Anduaga (als Beppo). Claudio Sgura singt in beiden Opern: Neben seinem Auftritt als Alfio bei "Cavalleria rusticana" wird er im "Bajazzo" die Rolle des Tonio übernehmen. Alle Solisten kommen erstmals zum NDR Klassik Open Air nach Hannover und freuen sich auf zwei unvergessliche Sommerabende in einmaliger Atmosphäre.

Karten für das 6. NDR Klassik Open Air für Donnerstag, 11. Juli und Sonnabend, 13. Juli sind noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im NDR Ticketshop erhältlich. Veranstalter ist Hannover Concerts.

Zwei Opernabende

Wegen der großen Nachfrage - 44.000 Besucher waren trotz widriger Witterungsverhältnisse 2018 im Maschpark - gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Opernabende in Hannover. Eine öffentliche Generalprobe wie sonst wird deshalb nicht stattfinden. Wie auch in den vergangenen Jahren werden beide Aufführungen live in den Maschpark übertragen.

"Cavalleria rusticana" - die Handlung

"Cavalleria rusticana" spielt an einem Ostervormittag in einem sizilianischen Dorf. Es geht um den jungen Bauernsohn Turiddu, der, obwohl er mit Santuzza verheiratet ist, eine Liebesaffäre mit Lola pflegt. Vergeblich fleht Santuzza um Turiddus Liebe. Doch er weist sie ab, woraufhin sie Lolas Ehemann Alfio von der Affäre erzählt. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die für Turiddu mit dem Tod endet.

"Der Bajazzo" - das Spiel im Spiel

Die Oper "Der Bajazzo" zeigt ein Spiel im Spiel. In der Realität wird der Schauspieler Canio von seiner Ehefrau Nedda betrogen. Weil Tonio Nedda ebenfalls Avancen macht, aber bei ihr nicht landen kann, verrät er dem Ehemann Neddas Zusammenkunft mit ihrem Geliebten Silvio. In seiner Wut kann Canio zunächst gestoppt werden. Dann beginnt die Aufführung in der Aufführung. Neddas Figur ruft darin ihrem Geliebten die gleichen Abschiedsworte zu wie am Nachmittag ihrem echten Geliebten. Am Ende vermischt Canio Spiel und Realität, er sticht seiner Frau ein Messer in den Rücken und bringt auch ihren Geliebten Silvio um.

