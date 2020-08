Die Blaue Stunde

Für das Auge, für das Ohr und für den Geist sowieso: Die Reihe Blaue Stunde spricht all unsere (Kunst)Sinne an. Ein ausgewähltes Gemälde des Sprengel Museums Hannover, von NDR Kultur exquisit zusammengestellte Texte und ein von Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie konzipiertes Musikprogramm lassen jede Blaue Stunde zu einem vielschichtigen Erlebnis aus Bild, Sprache und Klang werden.

Der Vorverkauf für die Konzerte zwischen September und Dezember 2020 beginnt am 17. August 2020!



NDR Ticketshop

im Landesfunkhaus Niedersachsen

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

Telefon (0511) 277 898 99

"Träume", "New York" und "Essenz" lauten die Titel der Abende in der Spielzeit 2020/21. Bei den Lesungen darf man sich auf die Schauspielerin Sonja Beißwenger freuen, die bereits bei den Blauen Stunden 2018/19 das Publikum im Calder-Saal des Sprengel Museums mit ihren Textrezitationen in den Bann zog.

Datum Konzert Musiker Thema / Werke von 06.10.2020

07.10.2020 Blaue Stunde 1 Airi Suzuki, Violine

Ladislaus Kosak, Violine

Sejune Kim, Viola

Jan Hendrik Rübel, Violoncello

Boris Kusnezow, Klavier

Sonja Beißwenger, Sprecherin "Träume"



Bartók mehr 09.02.2021

10.02.2021 Blaue Stunde 2 Mariya Krasnyuk, Violine

Nikolai Schneider, Violoncello

Susanne Geuer, Klarinette

Marco Scilironi, Klavier

Sonja Beißwenger, Sprecherin "New York"



Bartók, Reich, Schoenfield mehr 08.06.2021

09.06.2021 Blaue Stunde 3 Friederike Starkloff, Violine

Nikolai Schneider, Violoncello

Markus Becker, Klavier

Agnieszka Arlt, Schlagzeug

Oliver Arlt, Schlagzeug

Raimund Peschke, Schlagzeug

Klaus Reda, Schlagzeug

Sonja Beißwenger, Sprecherin "Essenz"



Schostakowitsch mehr

Die beliebte Reihe wird auch in dieser Saison wieder an jeweils zwei Abenden angeboten. Jede Blaue Stunde beginnt mit einer Einführung (dienstags um 19 Uhr und mittwochs um 17 Uhr). Die Tickets berechtigen zwei Stunden vor Konzertbeginn (also ab 18 Uhr bzw. 16 Uhr) zum freien Eintritt ins Sprengel Museum Hannover.

Service Für alle U30: Restkarten vor Konzertbeginn Alle unter 30-Jährigen haben die Möglichkeit, ab 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Kasse Restkarten für die jeweilige Veranstaltung zum Preis von 5,- Euro zu erhalten. mehr Link Konzertkarten Hier können Sie über den NDR Ticketshop Karten für die meisten Konzerte der NDR Radiophilharmonie bestellen. Der Vorverkauf beginnt am 17. August 2020. extern