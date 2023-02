Stand: 27.01.2023 16:00 Uhr Volker Donandt

Instrument

Kontrabass

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. September 1991

Biografisches

Volker Donandt wurde 1962 in Schwäbisch Hall geboren und wuchs in der Nähe von Hamburg auf.

Als Kind erhielt er Geigenunterricht, später kamen Klavier und Kontrabass dazu. Er studierte Kontrabass an der Musikhochschule Lübeck bei Jörg Linowitzki und legte 1989 sein Konzertexamen "mit Auszeichnung" ab, außerdem wurde er beim Wettbewerb der Possehlstiftung prämiert.

1988 trat er seine erste Stelle als Vorspieler der Bässe im Sinfonieorchester Wuppertal an, wo er zwei Jahre später zum Solo-Bassisten avancierte. Seit 1991 ist er Mitglied im NDR Elbphilharmonie Orchester.

Neben dem Orchesterspiel widmet Volker Donandt sich der Kammermusik und dem Continuospiel, außerdem (gelegentlich) dem elektrischen Bass.

Volker Donandt ist verheiratet, hat einen Sohn und segelt mit Begeisterung auf der Ostsee.

AUDIO: Hausbesuch bei Kontrabassist Volker Donandt (3 Min)

Wie ich zu meinem Instrument kam ...

Zum Kontrabass bin ich auf Umwegen gelangt. Als Kind bekam ich Geigenunterricht, mit fünfzehn Jahren wollte ich Jazz spielen und lieh mir deshalb in der Schule einen Kontrabass. Damit war es um mich geschehen. Mich faszinierten die Größe, das viele Holz, die dicken Saiten, die tiefen Töne. Ich nahm Unterricht und wusste schnell, dass dies mein Beruf werden sollte, was ich als Geiger nie in Betracht gezogen hatte. Auch heute noch fasziniert mich das Instrument. Als Bassist hat man die schöne Aufgabe, der Musik harmonische und rhythmische Prägnanz zu geben, in der Klassik wie im Jazz. Die Geige vermisse ich nicht!