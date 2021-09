Stand: 15.04.2016 10:30 Uhr Daniel Tomann-Eickhoff

Instrument

Flöte

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

10. August 2010

Weiterblättern Vor

Zurück

Übersicht

Biografisches

Daniel Tomann-Eickhoff wurde 1979 in Schwaz/Tirol geboren und begann das Flötenspiel mit neun Jahren. Nach einem Jungstudium am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck begann er 1999 mit dem Studium an der Hochschule für Musik und Theater in München bei Frau Prof. Marianne Henkel; Piccolounterricht erhielt er bei Natalie Schwaabe.

Nach seinem pädagogischen Diplom 2003 wechselte er in die Klasse von Frau Prof. Andrea Lieberknecht an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, wo er 2006 den Studiengang Orchestermusik mit Auszeichnung abschloss. Piccolounterricht bekam er in dieser Zeit von Gudrun Hinze.

Während seiner Studienzeit in Hannover war Tomann-Eickhoff in der Spielzeit 2004/05 Orchesterpraktikant beim Sinfonieorchester des SWR Freiburg/Baden-Baden und Mitglied im Gustav Mahler Jugendorchester. Noch vor Beendigung des Studiums wurde er 2005 als stellvertretender Soloflötist in der Staatskapelle Weimar verpflichtet. Dort übernahm er von August 2008 bis Januar 2010 kommissarisch die Soloflöte. Außerdem hat er sich in vielen großen Orchestern Deutschlands als Aushilfe einen Namen gemacht, u. a. im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Staatskapelle Dresden. Seit August 2010 ist Tomann-Eickhoff als 2. Flötist mit der Verpflichtung zum Piccolo im NDR Elbphilharmonie Orchester engagiert; seit 2013 Mitglied im Bayreuther Festspielorchester.

Sein Interesse gilt daneben der Förderung junger Musiker, zum Beispiel als Dozent bei Jugendorchestern und Sommerkursen. In seiner Freizeit ist er passionierter Läufer und Triathlet.