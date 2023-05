Stand: 23.05.2023 11:00 Uhr Abonnementreihen A und B 2023/2024

Reihe A: 6 Konzerte in der Elbphilharmonie am Donnerstag; 2 Konzerte am Freitag, jeweils 20 Uhr

Reihe B: 6 Konzerte in der Elbphilharmonie am Sonntagvormittag, 11 Uhr; 1 Konzert am Sonntagabend, 18 Uhr

Die Konzerte