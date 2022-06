Online-Workshop: NONSENSE! - Eine Schreibwerkstatt In einer gemeinsamen Online-Schreibwerkstatt schreiben Jugendliche der Klassen 5 bis 12, inspiriert von Lewis Carolls literarischem Nonsens Episoden rund um Ligetis sechs Bagatellen für Bläserquintett.

Vielfältig waren György Ligetis Interessen. Naturwissenschaften, Kompositionstechniken des Mittelalters, Musik aus Afrika oder auch fantastische und groteske Literatur interessierten ihn gleichermaßen. In den letzten 30 Jahren seines Lebens sprach Ligeti davon, eine Oper über "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll zu komponieren. Daraus wurde nichts. Es zeigt aber, wie sehr ihn dieser Stoff gefesselt haben muss. Und so ist die Schreibwerkstatt eine Einladung zu einer persönlichen Kontaktaufnahme mit Ligetis Musik, frei nach dem Motto von "Alice im Wunderland": "Nein, nein! Abenteuer zuerst! Erklärungen dauern so schrecklich lange".

Workshop: NONSENSE! - Eine Schreibwerkstatt Die Termine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt über unten angehängtes Formular an.

Online-Workshop ab März 2023 - Termine folgen

Ab Anfang März wird eine Aufnahme der Bagatellen, ausgerichtet auf die Schreibwerkstatt, eingespielt vom Bläserquintett des NDR Elbphilharmonie Orchesters, online zur Verfügung stehen. Die Schreibwerkstatt findet im Rahmen von Videokonferenzen statt, kann aber auch selbständig durchgeführt werden.

Anmeldung für den Online-Workshop "NONSENSE! - Eine Schreibwerkstatt" von NDR Discover Music!

Anzahl der Schüler: * Klassenstufen: * Anmerkungen, Sonstiges: Absender Name, Vorname: * Name der Schule: * Straße / Hausnummer (Schule): PLZ / Ort (Schule): Telefon (Ansprechpartner): * Fax (Ansprechpartner): E-Mail (Ansprechpartner): * Weitere Informationen (optionale Einverständniserklärung) Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich via E-Mail über weitere Angebote von "NDR Discover Music!" informieren. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!