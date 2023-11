Maria Callas: 100. Geburtstag der "Primadonna assoluta" Stand: 22.11.2023 06:00 Uhr Maria Callas prägte die Opernwelt des 20. Jahrhunderts wie kaum eine andere Sängerin. Aufnahmen von ihr mit dem damaligen NDR Sinfonieorchester 1959 und 1962 in Hamburg belegen dies.

Sie ist längst eine Legende und für viele bis heute die "Primadonna assoluta": "La Callas" wäre am 2. Dezember 100 geworden. Die in New York geborene Sopranistin mit griechischen Wurzeln ist bis heute berühmt für ihre Ausnahmestimme sowie für ihre unvergleichliche Bühnenpräsenz, mit der sie ihr Publikum gleichermaßen in den Bann zog.

Einblicke in das Archiv des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Diese magnetische Anziehungskraft belegen auch die gemeinsamen Aufnahmen mit dem damaligen NDR Sinfonieorchester (heute: NDR Elbphilharmonie Orchester). Die Sängerin war in den Jahren 1959 und 1962 für Konzerte in der damaligen Musikhalle, der heutigen Laeiszhalle, zu Gast.

Maria Callas starb im Jahr 1977 mit nur 53 Jahren in Paris an einem Herzinfarkt. Sie hinterließ ein musikalisches Vermächtnis, das sie für viele noch heute als "größte Erscheinung dramatischen Gesangs aller Zeiten" (Jens Malte Fischer, "Große Stimmen") erscheinen lässt.

Aufnahmen aus dem Jahr 1959 mit Nicola Rescigno

VIDEO: Maria Callas: "Oh! S'io potessi" (Il pirata) (18 Min)

Aufnahmen aus dem Jahr 1962 mit Georges Prêtre

VIDEO: Maria Callas & Georges Prêtre in der Hamburger Musikhalle (83 Min)