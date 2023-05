Stand: 23.05.2023 09:00 Uhr Joshua Bell: Artist in Residence

"Stradivari, Paganini, Joshua Bell - man muss ja bei Superlativen vorsichtig sein, aber was da gerade geboten wird von einem der besten Geiger der Welt - es bleibt einem schlicht die Spucke weg", so "Der Spiegel" über den Violinisten. Das NDR Elbphilharmonie Orchester freut sich auf Joshua Bell als Residenzkünstler.

Geiger der Superlative

Als einer der bekanntesten klassischen Musiker der USA konzertiert Joshua Bell seit seinem Carnegie Hall- Debüt im Jahr 1985 auf allen großen Bühnen der Welt. Ob im traditionellen Violinrepertoire, bei neuen Kompositionen, Film- oder Weltmusik: mit dem unwiderstehlichen Klang seiner Stradivari begeistert der Allrounder Publikum jeglicher Couleur.

Von großen Werken bis zum persönlichen Clubkonzert

2023/2024 ist Joshua Bell als "Artist in Residence" des NDR Elbphilharmonie Orchesters eingeladen. Gemeinsam mit seinem langjährigen musikalischen Weggefährten Alan Gilbert wird er dabei u. a. die von ihm in Auftrag gegebene Suite "The Elements" zur Uraufführung bringen. Neben virtuosen Violinkonzerten von Tschaikowsky und Vieuxtemps steht außerdem ein Solo-Rezital im Kleinen Saal der Elbphilharmonie sowie ein Abend im Club-Format "übelst unverstärkt" auf dem Programm.