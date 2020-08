Stand: 22.07.2020 10:00 Uhr

Im Mittelpunkt: Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein radikaler Musikerneuerer. "Wahre Kunst bleibt unvergänglich", hat er einmal gesagt. Ein Satz, der besonders für seine Musik gilt. Ludwig van Beethoven war Humanist, Querdenker, Visionär - und ist noch heute einer der meistgespielten Komponisten der Welt. Selbst seine bereits mit Ende 20 einsetzende Schwerhörigkeit hielt Ludwig van Beethoven nicht vom Komponieren ab. Einige seiner bekanntesten Werke schrieb er, als er fast taub war. Dazu zählt die 1824 vollendete 9. Sinfonie.

250. Geburtstag von Beethoven

Zu seinem 250. Geburtstag feiern ihn Deutschland und die Welt. Hier finden Sie historische Konzertmitschnitte des NDR Elbphilharmonie Orchesters sowie Proben und Interviews aus den Jahren 1990 und 1994 mit Günter Wand, der von 1982 bis 1991 Chefdirigent und seit 1987 Ehrendirigent des damaligen NDR Sinfonieorchesters auf Lebenszeit (bis zu seinem Tode 2002) war.

Günter Wand - Dirigent mit Leidenschaft und großer Tiefe

Günter Wands unverwechselbare Musizierweise war geprägt von monatelangen, akribischen Partiturstudien, die er als selbstverständlich und unabdingbar ansah, um eine geistige Nähe zu den Komponisten und deren musikalischem Denken herstellen zu können. Zugleich war da aber auch eine tiefe, leidenschaftliche Empfindung für den inneren Sinn der Musik.

Porträt Günter Wand: "Ochsentour" und Alterskarriere Günter Wand startete mit 70 Jahren noch einmal als international gefeierter Stardirigent durch. Dabei sah er sich selbst nie als "Pultstar". Ein Porträt. mehr

Strenge trifft auf künstlerische Brillanz

Wand unterschied deutlich zwischen "schönem Musizieren" und dem, was er unter Annäherung an die musikalische Wahrheit verstand. Nur im Erleben und Begreifen jeder Bedeutung hinter den Noten legitimierte sich für ihn dirigentische Arbeit. Seine unendlich reichen Erfahrungen, seine arbeitsame Strenge wie auch seine künstlerische und intellektuelle Brillanz, all dies kam dem NDR Sinfonieorchester in seinen langen Jahren als Chefdirigent und später als Ehrendirigent enorm zugute.

Proben mit Günter Wand waren anstrengend. Genauigkeit und Klarheit bis ins letzte Detail waren ihm unverzichtbar. Darauf verwendete er viel Zeit, mit dem Ziel, am Ende Aufführungen zustande zu bringen, die in höchstem Maße schlüssig sind, die durch höchste Präzision und innere Spannung bestechen.

Das Material wird sowohl auf dieser Seite als auch auf YouTube im Laufe der Saison weiter ergänzt - es lohnt sich, immer mal wieder reinzuschauen!