Strawinsky in Hamburg: Eine Chronik

Im Juni veranstaltet der NDR ein Konzert zu Strawinskys 75. Geburtstag (in Abwesenheit des Komponisten). In Venedig verhandelt Rolf Liebermann, Leiter der NDR Musikabteilung, mit Strawinsky über die Mitwirkung des NDR Sinfonieorchesters und NDR Chors bei zwei reinen Strawinsky-Programmen auf der Biennale di Venezia 1958. Als Hauptstück für dieses Projekt planen die beiden die Weltpremiere von "Threni" für Chor und Orchester, ein Auftrag des NDR.

Im September dirigiert Strawinsky in Venedig zum ersten Mal das NDR Sinfonieorchester und den NDR Chor. Das erste Konzert unter seiner Leitung findet im Teatro la Fenice statt und kombiniert "Le Sacre du printemps" mit "Oedipus Rex". Strawinsky interpretiert hier erstmals seine neue, 1944 entstandene Version der "Danse sacrale" aus dem "Sacre". Das NDR Sinfonieorchester wird im Übrigen das einzige deutsche Ensemble bleiben, das den "Sacre" jemals unter der Leitung des Komponisten spielt.



Das zweite Konzert in der Scuola di San Rocco präsentiert die Uraufführung von "Threni", zusammen mit drei kleineren Werken. "Threni", für viele Jahre eines der größtbesetzten Werke in Strawinskys Schaffen, ist dem Norddeutschen Rundfunk gewidmet. Nach den Aufführungen in Venedig begleitet der Komponist das NDR Sinfonieorchester und seinen Chef, Hans Schmidt-Isserstedt, auf einer Tournee durch die Schweiz. Dabei stehen "Threni" (unter Strawinsky) und Beethovens Neunte (unter Schmidt-Isserstedt) auf dem Programm. Zurück in Hamburg, spielt das Orchester noch einmal das "Threni"-Programm von Venedig in der Laeiszhalle. Das Konzert mit dem berühmten Strawinsky am Pult ist das größte musikalische Ereignis in der Hansestadt seit der Uraufführung von Schönbergs "Moses und Aron" vier Jahre zuvor.

Rolf Liebermann stellt klar, dass die Zusammenarbeit mit Strawinsky auch weiterhin Priorität haben soll. Es werden verschiedene Projekte diskutiert, und Strawinsky bleibt wegen seines freundschaftlichen Verhältnisses zu Liebermann in regem Kontakt mit Hamburg.



Angebote anderer deutscher Rundfunkorchester lehnt er mittlerweile ab. Zwar kommt aufgrund einiger Missverständnisse die von Liebermann geplante Hamburger Weltpremiere von "Movements" nicht zustande und findet stattdessen in New York statt. Aber der NDR kann sich immerhin die europäische Erstaufführung sichern, die Hans Schmidt-Isserstadt beim Festival der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik in Köln dirigiert.

Rolf Liebermann hat den NDR verlassen, bleibt als neuer Intendant der Hamburgischen Staatsoper aber in der Hansestadt. Ihm gelingt es, Strawinsky zur Feier seines 80. Geburtstages einzuladen – wofür Strawinsky die schon vorliegenden Einladungen aus Washington und Moskau absagt. Die Veranstaltungen zu Ehren des Komponisten, bei denen dieser für ein Stück auch selbst ans Dirigentenpult tritt, umfassen mehrere Ballettabende unter Mitwirkung u. a. des New York City Ballet. Sie finden in Kooperation der Staatsoper mit dem NDR statt, der den zentralen Abend auch international als Eurovisionssendung überträgt.



Die 180-minütige Live-Sendung ist die bis dato größte Herausforderung für das NDR Fernsehen und wird mit ihren Live-Darbietungen, Interviews und vorproduziertem Material zu einem vollen Erfolg. Während seines Aufenthalts in Hamburg wird Strawinsky überdies mit einem Senatsempfang im Hamburger Rathaus gewürdigt.

Liebermann bringt die nächste große Strawinsky-Premiere nach Hamburg: Die szenische Uraufführung des Opern-Oratoriums "The Flood", die im April 1963 an der Hamburgischen Staatsoper stattfindet. Wie 1962 verhandelt man mit dem NDR auch wieder über eine Live-Übertragung im Rahmen der Eurovision, aber der technische Aufwand erweist sich als zu groß.